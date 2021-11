Uraganski početak hrvatskog trenera! Klub vodi tek 24 sata, a odmah je pregazio Zvezdu

Kada tek na dan važne euroligaške utakmice upoznate svoje igrače i nakon toga im omogućite da, kao momčad, odigraju najbolju utakmicu sezone onda je to doista dan koji se pamti. A pamtit će ga ne samo navijači Baskonije nego i 59-godišnji hrvatski košarkaški stručnjak Neven Spahija, najnoviji trener popularne baskijske momčadi, koji je u Vitoriju doputovao u jedan sat iza ponoći, na dan svoje prve utakmice.

Spahija je na toj vrućoj klupi naslijedio trenera čvrste ruke Duška Ivanovića, s čijim rigidnim metodama rada nisu bili sretni svi igrači ove momčadi, i očito je uspio opustiti svoj sastav da svoj mandat započnu uvjerljivom pobjedom. A ona se dogodila protiv beogradske Crvene zvezde (93:74) čiji trener Dejan Radonjić nije pronašao defenzivnu formulu za zaustaviti američkog centra Stevena Enocha (23 koša, 11 skokova) i litavskog šutera Rokasa Giedraitisa (21 koš, trice 5-8) koji su odigrali svoje najbolje ovosezonske utakmice. A blistali su i američki branič Wade Baldwin (14 koševa, 4 asista), svestrano talijansko krilo Simone Fontecchio (9 koševa, 7 asista, 6 skokova, 2 osvojene lopte) te američki razigravač Lamar Peters koji je za samo 11 i pol minuta upisao sedam asistencija.

- Htio bih čestitai svojoj momčadi za sjajnu reakciju. Mislim da su dobili pravu poruku u svlačionici nakon čega su igrali sa svim svojim srcem i talentom. Radit ćemo na moj način uz puno respekta prema talentu i mogućnostima pojedinih igrača - kazao je Neven Spahija čiji je pristup pohvalio i najbolji igrač utakmice tamnoputi Steven Enoch:

- Trener nam je da slobodu kazavši nam kako da to pretvorimo u momčadski uspjeh.

A do njega je došlo nakon četiri uzastopna euroligaška poraza nakon kojih je smijenjen Duško Ivanović kojem je ovo bio treći mandat na klupi baskijskog kluba kojim već godinama predsjeda kontroverzni Jose Antonio Querejeta. A on očito voli trenere koji su nekoć vodili njegov klub pa će Spahiji ovo biti drugi mandat na klup Baskonije na kojoj je Velimir Perasović, nekad i igrač tog kluba, sjedio u tri navrata.

Neven Spahija vodio je Baskoniju (tadašnju Tau Ceramicu) u sezoni 2007./2008. kada je klub odveo do naslova prvaka Španjolske no ni to Querejeti nije bilo dovoljno da ga zadrži na mjestu šefa struke.

Pobjeda protiv Zvezde četvrta je ovosezonska u Euroligi a petu će baskijska momčad, predvođena novim "zapovjednikom", pokušati izboriti već u petak protiv moskovskog CSKA koji, iznenađujuće, nakon devet nastupa ima četiri poraza i pet pobjeda.