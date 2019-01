Velika greška sudaca dovodi do promjene pravila u NFL-u

Prekršaj ometanja dodavanja (pass interference) mogao bi uskoro postati podložan naknadnom pregledavanju u američkoj profesionalnoj ligi američkog nogometa (NFL). Posljedica je to pogrešne odluke sudaca u ključnoj akciji finala ovogodišnjeg doigravanja Nacionalne konferencije kojom su New Orleans Saintsi teško oštećeni u završnici susreta pa su se u "Super Bowl" plasirali Los Angeles Ramsi.

Tu je informaciju objavio američki dnevnik Washington Post pozivajući se na izvore bliske ligi.

U nedjeljnom finalu NFC-a domaći Saintsi su 1:45 minuta prije kraja kod rezultata 20-20 imali treći pokušaj za 10 jarda na 13 jarda od posljednjeg polja Ramsa te je Drew Brees bacio loptu prema Tommyleeu Lewisu kojega je, ne gledajući uopće prema lopti, glavom u prsa udario Nickell Robey-Coleman i nepropisno ga onemogućio u hvatanju lopte.

Bio je to očiti prekršaj koji je trebao Saintsima donijeti nova četiri pokušaja s kojima bi, s obzirom na to da je Ramsima ostao još samo jedan "time-out", mogli "iscijediti" sve do 15-ak sekundi prije kraja i tada pucati "field-goal" za vodstvo i s manje od 30 jarda ili bi Ramsi bili prisiljeni pustiti Saintse da postignu "touchdown" kako bi njima ostalo dovoljno vremena za pokušaj uzvrata. Suci se, nevjerojatno, nisu oglasili i tako su Ramsi, nakon što su Saintsi poveli s 23-20, imali više od minute pol da pokušaju stići do "field goala" za produžetak ili "touchdowna" za pobjedu. Uspjeli su doći do "field goala" s 48 jarda kojega je Greg Zuerlein pogodio za 23-23 i produžetak.

U dodatnom vremenu prvi napad imali su Saintsi, ali je nakon samo minute igre John Johnson presjekao dodavanje Breesa za Michaela Thomasa na sredini igrališta, pa su priliku dobili Ramsi. Nakon ne baš sjajne akcije gosti su došli u situaciju da imaju pokušaj "field goala" s 57 jarda za pobjedu, no njihov kicker" Zuerlein pokazao je kako je jedan od najboljih u svom poslu i pogotkom ih odveo u finale.

"To je odluka koja nam je odnijela 'Super Bowl' i koju nikada nećemo preboljeti. Mislim da bi treneri morali imati mogućnost traženja pregleda snimke kod ovakvih prekršaja", izjavio je trener Saintsa Gary Payton nakon utakmice.

"Da, napravio sam prekršaj", priznao je nakon utakmice i branič Ramsa Robey-Coleman.

Za uvođenje novih situacija koje bi mogle pregledavati morat će glasovati barem tri četvrtine vlasnika klubova na svom sastanku u ožujku ove godine.

