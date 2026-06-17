VIDEO Baturina zabio fantastičan pogodak za Hrvatsku, pogledajte pravo remek djelo

Hrvatska u ovim trenucima igra protiv Engleske u prvom nastupu na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu. Englezi su vodili s dva pogotka Kanea, a u 36. minuti pogodak za izjednačenje (1:1) zabio je Martin Baturina, a drugi put je poravnao Petar Musa.

Baturina je iz sredine dodao za Petra Sučića na desnoj strani šesnaesterca, a veznjak Intera je majstorski prevario Stonesa. Nakon lažnjaka vratio je za Baturinu, a ofenzivac Coma još ljepše pogađa s ruba šesnaesterca za 1:1, Pickford je bio nemoćan.

Pogodak pogledajte OVDJE.