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KAKVA GOLČINA

VIDEO Baturina zabio fantastičan pogodak za Hrvatsku, pogledajte pravo remek djelo

SP 2026 Susret Engleske i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
1/8
VL
Autor
Stjepan Meleš
17.06.2026.
u 22:48

Baturina je iz sredine dodao za Petra Sučića na desnoj strani šesnaesterca, a veznjak Intera je majstorski prevario Stonesa. Nakon lažnjaka vratio je za Baturinu, a ofenzivac Coma još ljepše pogađa s ruba šesnaesterca za 1:1, Pickford je bio nemoćan

Hrvatska u ovim trenucima igra protiv Engleske u prvom nastupu na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu. Englezi su vodili s dva pogotka Kanea, a u 36. minuti pogodak za izjednačenje (1:1) zabio je Martin Baturina, a drugi put je poravnao Petar Musa.

Baturina je iz sredine dodao za Petra Sučića na desnoj strani šesnaesterca, a veznjak Intera je majstorski prevario Stonesa. Nakon lažnjaka vratio je za Baturinu, a ofenzivac Coma još ljepše pogađa s ruba šesnaesterca za 1:1, Pickford je bio nemoćan.

Pogodak pogledajte OVDJE.

Ključne riječi
hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni Martin Baturina SP 2026.

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