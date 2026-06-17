VIDEO Od euforije do bijesa u sekundi: Pogledajte reakcije navijača na Livakovićevu dramu

Hrvatska reprezentacija nije dugo odolijevala pritisku Engleske u prvom susretu Svjetskog prvenstva u Dallasu. Već u 9. minuti Luka Modrić napravio je prekršaj nad Noniem Maduekeom u kaznenom prostoru, a sudac Clément Turpin pokazao je na bijelu točku.Reakcija na penal u Washingtonu
Odgovornost je preuzeo Harry Kane, no Dominik Livaković pročitao je udarac i obranio jedanaesterac. Slavlje je, međutim, kratko trajalo. VAR je intervenirao i naredio ponavljanje zbog prijevremenog izlaska Livakovića s gol-crte. U drugom pokušaju Kane nije pogriješio i Engleska je povela 1:0 u 12. minuti.Reakcija na penal u Zagrebu
Naši su reporteri zabilježili reakcije navijača s dvije različite lokacije. Edi Džindo javlja se iz Washingtona, gdje su navijači eruptirali u slavlju nakon Livakovićeve obranjene kazne, dok Dario Topić izvještava iz Zagreba, gdje su se emocije naglo promijenile nakon ponovljenog izvođenja penala i pogotka Engleske.
Nakon što je Engleska iz kaznenog udarca povela, a potom i nakon ponovljenog izvođenja jedanaesterca stigla do prednosti, Hrvatska se brzo vratila u utakmicu. U 36. minuti “Vatreni” su odigrali lijepu akciju za izjednačenje. Petar Sučić majstorski je prevario lijevog beka Engleske i nakon elegantne finte uposlio Martina Baturinu, koji preciznim udarcem s ruba kaznenog prostora zabija za 1:1 i vraća Hrvatsku u igru.
Međutim, radost Hrvatske nije dugo trajala. U 42. minuti Engleska je ponovno došla do vodstva. Nakon kornera koji je izveo Declan Rice, Harry Kane je najviše skočio i udarcem glavom s oko 11 metara pogodio za 2:1, čime je ponovno vratio prednost engleskoj reprezentaciji.FOTO Pogledajte što je Ronaldo napravio nakon kiksa Portugala: 'Nikad se neće promijeniti'