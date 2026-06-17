VIDEO Od euforije do bijesa u sekundi: Pogledajte reakcije navijača na Livakovićevu dramu

Hrvatska reprezentacija nije dugo odolijevala pritisku Engleske u prvom susretu Svjetskog prvenstva u Dallasu. Već u 9. minuti Luka Modrić napravio je prekršaj nad Noniem Maduekeom u kaznenom prostoru, a sudac Clément Turpin pokazao je na bijelu točku.

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Odgovornost je preuzeo Harry Kane, no Dominik Livaković pročitao je udarac i obranio jedanaesterac. Slavlje je, međutim, kratko trajalo. VAR je intervenirao i naredio ponavljanje zbog prijevremenog izlaska Livakovića s gol-crte. U drugom pokušaju Kane nije pogriješio i Engleska je povela 1:0 u 12. minuti.

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