ANKETA Je li sudac zakinuo Hrvatsku? Livaković skinuo penal pa postao žrtva VAR-a

Hrvatska reprezentacija nije dugo odolijevala pritisku Engleske u prvom susretu Svjetskog prvenstva u Dallasu. U 9. minuti utakmice engleska reprezentacija izborila je kazneni udarac nakon prekršaja Luke Modrića nad Noniem Maduekeom u kaznenom prostoru. Modrić je bio leđima okrenut engleskom krilnom napadaču i nije vidio njegov dolazak iza leđa, a francuski sudac Clément Turpin bez puno razmišljanja pokazao je na bijelu točku.

Odgovornost je preuzeo kapetan Engleske Harry Kane, ali Dominik Livaković pročitao je njegov udarac i spektakularnom obranom sačuvao Hrvatsku. Vratar Vatrenih krenuo je u pravu stranu i zaustavio pokušaj engleskog napadača. No, slavlje hrvatskih igrača kratko je trajalo. Nakon intervencije VAR-a provjeravalo se je li Livaković prilikom izvođenja kaznenog udarca prerano izašao s gol-crte. Sudac Turpin odlučio je da se jedanaesterac mora ponoviti.

U ponovljenom pokušaju Kane nije pogriješio. Engleski kapetan ponovno je pucao, ovog puta poslao loptu u svoju desnu stranu, dok je Livaković otišao u suprotnu, čime je Engleska povela 1:0 u 12. minuti. Odluka suca izazvala je brojne reakcije, a sada se postavlja pitanje – je li Livakovićeva obrana trebala biti priznata ili je Turpin ispravno postupio? Odgovorite nam u našoj anketi.