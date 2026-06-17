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DRAMA NA SP-U

ANKETA Je li sudac zakinuo Hrvatsku? Livaković skinuo penal pa postao žrtva VAR-a

SP 2026 Susret Engleske i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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VL
Autor
Mateja Papić
17.06.2026.
u 22:27

Odluka suca izazvala je brojne reakcije, a sada se postavlja pitanje – je li Livakovićeva obrana trebala biti priznata ili je Turpin ispravno postupio? Odgovorite nam u našoj anketi.

Hrvatska reprezentacija nije dugo odolijevala pritisku Engleske u prvom susretu Svjetskog prvenstva u Dallasu. U 9. minuti utakmice engleska reprezentacija izborila je kazneni udarac nakon prekršaja Luke Modrića nad Noniem Maduekeom u kaznenom prostoru. Modrić je bio leđima okrenut engleskom krilnom napadaču i nije vidio njegov dolazak iza leđa, a francuski sudac Clément Turpin bez puno razmišljanja pokazao je na bijelu točku.

ANKETA Je li sudac zakinuo Hrvatsku? Livaković skinuo penal pa postao žrtva VAR-a

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Odgovornost je preuzeo kapetan Engleske Harry Kane, ali Dominik Livaković pročitao je njegov udarac i spektakularnom obranom sačuvao Hrvatsku. Vratar Vatrenih krenuo je u pravu stranu i zaustavio pokušaj engleskog napadača. No, slavlje hrvatskih igrača kratko je trajalo. Nakon intervencije VAR-a provjeravalo se je li Livaković prilikom izvođenja kaznenog udarca prerano izašao s gol-crte. Sudac Turpin odlučio je da se jedanaesterac mora ponoviti.

U ponovljenom pokušaju Kane nije pogriješio. Engleski kapetan ponovno je pucao, ovog puta poslao loptu u svoju desnu stranu, dok je Livaković otišao u suprotnu, čime je Engleska povela 1:0 u 12. minuti. Odluka suca izazvala je brojne reakcije, a sada se postavlja pitanje – je li Livakovićeva obrana trebala biti priznata ili je Turpin ispravno postupio? Odgovorite nam u našoj anketi.

Jadranka cijeli život živi u Kanadi, a organizira gledanje utakmice pored najveće crkve koju su izgradili Hrvati u dijaspori: "Ljudi u Hrvatskoj znaju uživati u životu, ovdje je samo rad, rad, rad"
Ključne riječi
hrvatska nogometna reprezentacija SP 2026. Dominik Livaković

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