Hrvatski trener je fenomen Olimpijskih igara! Uz to što je izbornk plivača, trenira vaterpoliste i jedriličarku

Moguće je da je Pero Kuterovac, 51-godišnji izbornik hrvatske plivačke reprezentacije, jedinstven slučaj na ovoljetnim Olimpijskim igrama. Jer, on je u Pariz doputovao i kao kondicijski trener vaterpolske reprezentacije, ali i osobni trener jedriličarke Palme Čargo.

Tako se ponovio Rio 2016. kada je također bio u trostrukoj ulozi. Došao je s vaterpolistima koji su poslije postali srebrni, ali je sudjelovao u izgradnji kondicijskih kapaciteta srebrnog veslača Damira Martina i bronce boksača Filipa Hrgovića.

Ovo su mu već šeste Igre

Peri su ovo već šeste Olimpijske igre.

– S vaterpolistima četvrte, a imao sam plivače u Ateni, Pekingu i Londonu.

Kad smo ga nazvali fenomenom kondicijske pripreme u Hrvata, odgovorio je:

– Nisam čuo za takav slučaj s višestrukim ulogama ovog tipa, ali ako ih je i bilo, to je bilo rijetko. To lijepo zvuči, no zapitate li se kako je meni. Uostalom, još sam ja povezan i s veslačem Damirom Martinom, a da nije ozlijeđen, na ovim Olimpijskim igrama nastupao bi i tenisač Borna Gojo s kojim također radim i s kojim bih nakon Igara trebao na US Open.

Premda ona nije u pariškom Olimpijskom selu, već je s kolegama jedriličarima u nekom od apartmana u Marseilleu, Pero brižno prati sva stanja 24-godišnje jedriličarke Palme Čargo koja će nastupati u jedrenju na dasci. Zahvaljujući tehnološkim čudima u mogućnosti je pratiti njezine pokazatelje iz 800 kilometara udaljenog Pariza.

– Svakoga dana dobijem izvještaj. Sve mi "dojavljuje" Oura prsten. On služi za praćenje svih tjelesnih aktivnosti ali i spavanja. A najvažniji je broj otkucaja srca jer on signalizira moguću pretreniranost, podtreniranost ili bilo koji drugi fenomen.

Koliko će biti s plivačima, a koliko s vaterpolistima?

– Plivači imaju svoje klupske trenere uz sebe pa ne sudjelujem u njihovu trenažnom procesu. Moja je uloga napraviti kalendar natjecanja i plan priprema, a ostalo oni odrađuju sa svojim trenerima. U prijašnjoj fazi priprema sam više sudjelovao u trenažnom procesu. S druge strane, ja s vaterpolistima moram biti jer od toga živim. Kod vaterpolista vodim zagrijavanja i plivački dio treninga, a ponekad moram intervenirati i s nekim treningom tonusa.

Od svih njegovih klijenata prvog dana nastupa samo skifist Damir Martin.

– On je dobro posložen. Vesla već u subotu, a vaterpolisti igraju svoju prvu utakmicu u nedjelju.

Koliko dugo je profesor Kuterovac plivački izbornik?

– Od 1. studenog 2022. Prije toga sam bio trener u Zagrebačkom plivačkom klubu te glavni trener juniorske reprezentacije. Kad je Mario Todorović prestao plivati, maknuo sam se jer me je zanimao vrhunski sport.

Koji su pojedinačni ciljevi vezani za troje naših plivača – Janu Pavalić, Nikolu Miljenića i Jeru Hribara?

– Ne treba im stavljati velike ciljeve jer su oni svoj najveći cilj ostvarili, a to je da su se plasirali na Olimpijske igre. Ako uspiju ponoviti taj rezultat ili ostvare osobni rekord, to bi bila borba za polufinale. A tome je po rezultatima najbliža Jana Pavalić pred kojom je lijepa budućnost.

A taj talent itekako treba njegovati jer lijepa budućnost se nudila i svjetskom juniorskom rekorderu na 1500 metara, Splićaninu Franku Grgiću, pa ga više nema u plivanju.

– Uz ozljede i operaciju ramena, kod njega je očito došlo do zasićenja. A bio je svjetski potencijal i s rezultatom koji je isplivao sa 17 godina bio bi u finalu svih velikih svjetskih natjecanja u narednih 10 godina. Njegov svjetski juniorski rekord donio bi mu finale Svjetskog prvenstva u Fukuoki pa čak i medalju na nekim europskim prvenstvima.

Je li nam seniorsko plivanje ipak malo živnulo?

– Jest, plivanje se dosta diglo i to nije moja zasluga. Ja sam pomogao koliko sam mogao, no došao je dobar naraštaj s kojima su i treneri odradili dobar posao. U Pekingu 2008. imali smo četiri norme, a sada ih imamo tri. U Riju su bili Mario Todorović i Matea Samardžić, a u Tokiju samo Nikola Miljenić. A norma je, u prosjeku, 14. rezultat s prethodnih Olimpijskih igara.

Svih ovih godina hrvatske samostalnosti jedino su vaterpolisti bili stalni sudionici Olimpijskih igara pa pitamo njihova kondicijskog trenera kakav će se vaterpolo igrati u Parizu?

– Uz nova pravila igrat će se vrlo intenzivno. Do izražaja će dolaziti brzinska snaga. Prije 10 godina, tri-četiri pogotka razlike značila su sigurnu pobjedu, a danas to više nije tako. Vaterpolo je uvijek bio energetski najzahtjevniji loptački sport jer se događa u vodi i kombinacija je hrvanja, džuda, boksa i plivanja. Nova pravila omogućila su lateralne zamjene i to je ubrzalo sport. Pravila daju prednost napadačima i kada se doda dobra lopta na centra to je isključenje, peterac ili pogodak.

Bijač će biti dobro

Kako se s tim nose naši veterani, centri Vrlić (38) i Lončar (37) te Joković (36)?

– Dobri su, pogotovo Joković koji je odličan plivač. Vrlić i Lončar su na najzahtjevnijoj poziciji, u najviše kontakata, pa im odgovaraju te leteće izmjene.

A pitanje svih pitanja vezano za vaterpoliste jest kako je kapetan Marko Bijač, jedan od najboljih svjetskih vratara, kojeg su prije desetak dana "uštekala" leđa.

– Kod njega od volumena rada zna doći do spazma mišića koji onda kompromitira živac, no već dan poslije vidjelo se da će to biti u redu. Posljednjih dana Marko je trenirao s momčadi i bit će on dobar za turnir – zaključio je Kuterovac.