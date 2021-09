Pobijedio je Hrgovića, može li i neporaženog Hrvata? 'Ni sanjao nisam da ću boksati na Roland Garrosu'

Pred dosad nepobijeđenim (15-0) splitskim teškašem Petrom Milasom (26) meč je karijere, i to na lokaciji koju je kao boksač teško mogao i zamisliti kao mjesto borbe.

Naime, u petak navečer na središnjem terenu čuvenog teniskog kompleksa Roland Garros čeka ga borba s olimpijskim pobjednikom iz 2016. Tonyjem Yokom. Dakle, na svetom teniskom tlu razmjenjivat će se direkti, krošei i aperkati pa hrvatski borac priznaje:

Odgovara mi status autsajdera

– Nikad mi nije palo na pamet da ću se boriti na takvom mjestu.

Petar je u Pariz doputovao već u ponedjeljak, a telefonskim pozivom zatekli smo ga na Eiffelovu tornju.

– Prvi put sam u Parizu. Grad je divan, a ljudi su bolji nego što sam zamišljao. Eiffelov toranj je čudo, s njega se predivno vidi Pariz.

Tony Yoka Private Training Session - Paris

Pobijedi li favoriziranog Yoku, Milas će se pomaknuti na rang-listama i mogao bi mnoge teškaše gledati “svisoka”.

– Vjerujem da bih se pobjedom izborio za mjesto među prvih 20 teškaša svijeta.

No, pobijediti neće biti nimalo lako. Štoviše, 29-godišnji Yoka je projekt francuske boksačke industrije i veliki je favorit.

– Istina je da je on veliki favorit, no meni odgovara status autsajdera jer se tada najslobodnije osjećam. Nemam što izgubiti, a solidno ću zaraditi. Doduše, možda sam mogao zaraditi i više protiv nekog drugog, no ovo je dobra prilika. Čak i da izgubim ne bi bila tragedija ako uz to dobro boksam i ostavim dobar dojam.

Mnogima sa strane izgleda kao da organizatori Milasa vide kao jedanaestu “žrtvu” u Francuzovu profesionalnom omjeru pobjeda i poraza. A dosad je postigao 10 pobjeda, od kojih osam nokautom.

– Mislim da me ipak ne smatraju lakim plijenom. Naime, potpisao sam ugovor s istom promocijom koja vodi i Yoku, a to je All Star Boxing, koji mi je dao ugovor na tri borbe. To mi govori da se i oni pribojavaju, ali Yokina poraza.

Yoka je u Riju bio olimpijski pobjednik. No, pogledate li na YouTubeu njegov finale protiv Britanca Joea Joycea vidjet ćete niz reakcija promatrača koji govore o otetom zlatu. Nešto slično dogodilo se i u polufinalu, za koji je komentator BBC-ja kazao da bi on pobjedu dodijelio hrvatskom superteškašu Filipu Hrgoviću.

(SP)BRAZIL-RIO DE JANEIRO-OLYMPICS-BOXING (160819) -- RIO DE JANEIRO, Aug. 19, 2016 (Xinhua) -- France's James Victor Tony Yoka (L) competes against Crotia's Filip Hrgovic during the men's super heavy(+91KG) semifinal of Boxing at the 2016 Rio Olympic Games in Rio de Janeiro, Brazil, on Aug. 19, 2016.

– I ja mislim da je Hrgović u toj borbi bio bolji. Da sam ja bodovao, prednost bih dao Hrgoviću, bio je srčaniji i agresivniji.

Tko je od njih dvojice potentniji teškaš za ozbiljnu karijeru u profesionalnom boksu? Iako je u tri međusobna meča Yoka dvaput slavio, Milas ovako razmišlja:

– Bez obzira na to što je Yoka dosad imao teže suparnike, kao što su Duhaupas i Dimitrenko, Hrgović je ipak veći potencijal. Meni se Yoka čini nekako umjetnim. To je moje zapažanje gledajući sa strane, no možda ono u ringu bude drukčije.

Sparing s Babićem i Milunom

S kojim oružjima će se 195 centimetara visoki Splićanin suprotstaviti 201 cm visokom Francuzu?

– On je viši, ima veći raspon ruku. Njegov je 208 cm, a moj 186 što znači da ću morati ulaziti u “infighting” i brzo iz njega izlaziti. On jest duži, no moja prednost su noge i brzina, a smatram i da jače udaram.

Kao strastveni navijač Hajduka, član Boksačkog kluba Torcida i torcidaš u svakom smislu, Milun će u Parizu imati i svoje navijače.

– Na stadionu za 13.000 gledatelja organizatori su dobili dozvolu za 9000 ljudi. Očekuje se između 200 i 300 ljudi iz Splita pa tako i moji torcidaši.

Kako je uopće došlo do osnivanja BK Torcida?

– Glavni pokretač bio je pokojni Mate Blažević kojeg je ubio neki ološ u Stobreču, a bio je najveća duša koju ste mogli upoznati.

29.06.2018., stadion Poljud, Split - Prijateljska utakmica, HNK Hajduk Split - Gornik Zabrze. Ivo Bego, Petar Milas.

Za ovu borbu, Milas se pripremao na poljudskom stadionu, u dvorani matičnog kluba.

– Sparirao sam s hrvatskim teškašima Alenom Babićem i Markom Milunom te kikboksačem Antonijem Plazibatom koji je u subotu na Gloryjevom priredbi deklasirao svog suparnika sjajnim ručnim tehnikama. On mi je jedan od boljih prijatelja.

