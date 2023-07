Hrvatski reprezentativci pobjeđuju, ni polufinale i medalja nisu daleko

Hrvatska rukometna reprezentacija gluhih uvjerljivo je svladala domaćina Svjetskog prvenstva Dansku. Naši reprezentativci na poluvrijeme su otišli s 12 pogodaka prednosti, a susret je završen rezultatom 31:20.

Najbolji strijelci naše reprezentacije bili su Tomislav Bošnjak sa sedam pogodaka te Mateo Perak i Vedran Jakovljević s četiri pogotka. U strijelce su se još upisali Antonio Rozić, Ilija Perak, Oliver Lušić, Kristijan Živković, Pero Jukić, Jakov Kolarić, Leonardo Vučak i Patrik Radić.

- Cilj je ostvaren, još je jedna pobjeda tu. Planirali smo prije utakmice da ćemo ozbiljno igrati u prvih 30 minuta s igračima koji su dosad više igrali, a onda u drugom poluvremenu dati priliku mlađima. Mislim da možemo biti zadovoljni igrom i ozračjem u momčadi. Vjerujem da će nam to biti poticaj za dalje i da će na kraju biti sve onako kako smo i zamislili, a to je ulazak u polufinale i borba za medalju. U ovom dijelu natjecanja čeka nas još jedna utakmica, a to je ona protiv Srbije. Mislim da imamo jako dobre šanse jer igramo jako dobro i nitko ovdje nije radi vlastite promocije nego su se baš svi igrači podredili momčadi i to se vidi na terenu - rekao je Oliver Lušić, kapetan hrvatske rukometne reprezentacije gluhih.

Dan prije Hrvatska je igrala odlično i pobijedila Tursku rezultatom 34:19. Fenomenalnu igru Hrvatske predvodio je Tomislav Bošnjak s 15 golova, a proglašen je i igračem utakmice.

Natjecanje se odvija po kružnom bod sustavu u kojem svaka reprezentacija igra sa svakom te dobiva dva boda za pobjedu i bod za neodlučeno. Prve četiri momčadi ući će u završnicu, a preostale četiri bore se za poredak. Hrvatskoj je u ovom dijelu natjecanja preostala još jedna utakmica, protiv Srbije 11. srpnja.

