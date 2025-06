Hrvatski prvak donio odluku što će biti s direktorom koji je divljački napao našeg uglednog trenera

Donedavni vršitelj dužnosti direktoa kluba KK Zadar Tomislav Kabić, optužio je u priopćenju trenera Danijela Jusupa za brojne stvari. Bilo je tu puto tenzija, a sve je zamalo eskaliralo i fizičkim sukobom. Jusup je jučer u razgovoru ispred dvorane otkrio da je Kabić doslovce fizički nasrnuo na njega i naglasio da je njegov fizički integritet bio ugrožen.

- Dobio sam poziv u klub od strane direktora, na kojega sam se, naravno, odazvao i došao sam ujutro u ured. Taj sastanak je trajao veoma kratko, zato što je retorika direktora bila kao u ovom njegovom posljednjem istupu u medije. To što je direktor meni izgovorio dok sam izlazio iz ureda je ispod svake razine. Bio sam u šoku, okrenuo sam se, a čovjek se sa svog stola zatrčao prema meni, stavio ruke iza leđa i glavom krenuo prema meni. Tu je došlo do kontakta glavom. Moj fizički integritet je bio ugrožen. Bio sam u šoku. Povukao sam se, a on je i dalje urlao za mnom - rekao je Jusup okupljenim medijima.

Nedavno smo dobili i završnicu ove priče koja je zapravo bila očekivana. KK Zadar vršitelju dužnosti direktora, Tomislavu Kabiću, uručio je otkaz zbog ovog velikog incidenta koji je jučer izašao u javnost.. Međutim, ovdje priči neće biti kraj, jer Kabić će na konferenciji za medije oko podneva iznijeti i svoju verziju priče.