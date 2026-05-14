Damir Mišković: Radeljiću želim svu sreću u Dinamu! Bili smo baš slabi. Sanchez? Imamo još dva kola...

Dan nakon finala Hrvatskog kupa Dinamo – Rijeka, u Osijeku smo susreli Rijekinog predsjednika Damira Miškovića. Rado je pristao na razgovor za Večernji list, u kojemu je među ostalim govorio i o najužarenijoj temi među Rijekinim navijačima – statusu trenera Victora Sancheza.

Kako ste podnijeli poraz od Dinama u finalu?

- Kada izgubiš u finalu, osjećaji su pomiješani. Sigurno da sam razočaran; Dinamo je bio bolji, mi smo bili slabi. Zaista smo bili slabi; zašto, kako – ne znam. Nisam ja trener, niti postavljam igru, ali definitivno Rijeka nije bila na nivou kojem je nekada bila u ovakvim utakmicama, kakva bi trebala biti. Jednostavno, nismo bili dobri, i pritom ne umanjujem pobjedu Dinama. Dinamo je zasluženo pobijedio, ali mi nismo bili dobri u prvom redu – kaže Mišković.

Puno se priča o vašem odnosu s trenerom Sanchezom posljednjih tjedana. Kakav je njegov status danas, nakon što ste ostali bez trofeja u Kupu?

- Imamo još dva kola u prvenstvu, definitivno ćemo nakon ta dva kola zajedno sjesti – sportski sektor, Darko (Raić-Sudar), Srećko (Juričić), Čulina i naravno ja – i odlučit ćemo kako dalje.

Kako biste ocijenili Rijekinu sezonu?

- I tu su osjećaji pomiješani. U HNL-u totalni podbačaj za mene! Ne zbog par izgubljenih utakmica, nego s momčadi koju imamo zaslužujemo puno više bodova nego što ih imamo. U Kupu došli smo do finala – svaka čast, to se i očekuje od Rijeke, da bude barem u polufinalu ili finalu, pa i srebrna medalja je lijepa ako znamo da je tisuću klubova počelo to natjecanje, a mi smo došli među dva najbolja. I to je uspjeh. Istina, u finalu nismo odigrali dobru utakmicu, nismo dobro stajali na terenu.

A Europa?

- S Europom sam zadovoljan, iako mislim da smo u pretkolima trebali biti puno bolji, pogotovo protiv Ludogoreca i onih ekipa na početku. Ali, što ćete, dogodi se...

Što će se dogoditi s Rijekom na ljeto, sprema li se velika rasprodaja?

- Nije stvar rasprodaje. Sve uvijek ovisi – jesu li došli upiti za igrače ili nisu. Na kraju, svi mi, ne samo Rijeka, nego i Dinamo, i Hajduk, moramo prodavati da bismo popunili budžet. Tako ćemo i mi dobro prodati, pripremiti momčad za sljedeću sezonu...

Imate li ponudu za Fruka?

- Ima, ima nešto, ali još je prerano za to. Mogu samo reći da ima ozbiljnih upita.

Kako gledate na Radeljićev odlazak u Dinamo, jeste li ga mogli, željeli zadržati ili to nije bilo moguće?

- Da je bilo moguće, vjerojatno bismo ga zadržali. Mi smo imali ponudu Dinama za njega prošlog ljeta, no nije nas zadovoljavala; nije tu bila toliko stvar u novcu, nego u tom trenutku smo igrali europske kvalifikacije, i ne možeš ti samo tako pustiti najboljeg stopera. Dobro, da su me baš bili izuli iz cipela, vjerojatno bih tada pristao. Ali, u to vrijeme nije bilo dovoljno novca ponuđeno i rizik za nas bio bi prevelik. Radeljić je sada u godinama u kojima traži klub koji će mu ponuditi puno više nego što Rijeka može. Mi imamo to što imamo, a to je za hrvatske prilike puno. Ali, preko tih granica ne idemo. Radeljić je odradio pošteno u Rijeci, a koliko sam shvatio, u Dinamu će imati veliki ugovor, puno veći nego što je imao u Rijeci. I sva sreća njemu, neka ide naprijed.

Na dan utakmice finala bili ste na ručku s čelnicima Dinama, Bobanom, Zajecom i Manenicom. Kakav je danas odnos Dinama i Rijeke?

- Često se u novinama spominje kako imamo loš odnos. Mi imamo odnose kakve smo imali i prije; poštujemo jedni druge - oni nas, mi njih, i tu završava priča. Svaki od nas gleda što je najbolje za svoj klub, to je normalno. Kao što Boban gleda interese Dinama, tako je gledam interese Rijeke. I te treba raditi tragediju ako se mi oko nečega ne dogovorimo radi toga što meni nešto ne paše u vezi Rijeke ili njemu u vezi Dinama. Ja ne vidim tu nikakvih pretjeranih nervoza između dva kluba.

Rijeka je prošle godine postala prvak, a sada zaostaje za Dinamom 33 boda. Mislite li da ćete u skoro vrijeme opet doći u priliku boriti se za titulu?

- A zašto ne? Ja sam u Rijeci 14-15 godina i u tom razdoblju pokraj tako jakog Dinama osvojili smo dvije duple krune. Evo, u sezoni 2018./2019. u prvenstvu smo bili 25 bodova iza njih pa smo ih pobijedili u finalu Kupa. Dinamo je financijski dimenzija više, bili su to i u prošloj sezoni, a mi smo imali znanje i sreću da osvojimo prvenstvo. To je bilo veće iznenađenje od ovoga što je Dinamo osvojio prvenstvo ove godine. A, vjerujte mi, nije nam lako: razlika u budžetima ogromna je, pa onda automatski i u kvaliteti igrača, ali naši igrači, zajedno s trenerom i klubom, pokazali smo da ih možemo dobiti. Da se ne varamo, to nije normalna stvar, ali osvajali smo i prvenstva, ne znam koliko kupova, igrali Europsku ligu. To znači da novac nije uvijek presudan, ali je i – presudan.

Jeste li se kao predsjednik pomalo umorili, zasitili – svaka sezona nova rekonstrukcija momčadi, sve uvijek ispočetka...? I planirate li i dalje prodaju kluba?

- Teško je planirati prodaju Rijeke ili bilo kojeg kluba u Hrvatskoj. Ja kao predsjednik dajem svoj maksimum i dan danas, i sigurno ću i dalje pokušavati naći bogatiju udavaču, ljude koji možda misle investirati i raditi bolje nego što mi radimo. Ja sam otvoren za sve investitore koji će mi pokazati program Rijeke i prepustiti im palicu. A jesam li se umorio? Ha, nogomet te ne može nikada umoriti. Malo te izgnječi, ali ideš dalje. Sigurno da je teško kada sam vodiš klub bez velike potpore sponzora... Rijeka ima možda 30 posto sigurnih prihoda, a ovo drugo je sve vezano za prodaju igrača. I opet svake godine uspijevamo napraviti dobru momčad.

Postoji li konkretan upit investitora za ulaganje u Rijeku?

- Ima upita, ali ne konkretnih.

Nagrada za Rijeku na kraju sezone je da će imati reprezentativca u dresu Hrvatske na Svjetskom prvenstvu, Tonija Fruka?

- Ja mislim da Fruk zaslužuje da ide na Svjetsko prvenstvo, pokazao je u zadnje dvije-tri godine jedan od najboljih, ako ne i najbolji igrač Hrvatske lige. I ne vidim razloga zašto ne bi išao. Ići će na SP i Radeljić – koji je naš igrač do 30. lipnja, i Zlomislić s reprezentacijom BiH. Nadam se da će ići i Gojak s obzirom na to kako je igra ovu sezonu – zaključio je Damir Mišković.