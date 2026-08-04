Pouka ‘Djevojaka iz Derryja’: nema toliko teške povijesti koja se ne bi mogla prevladati nasmijanom ljudskošću

Kada odlazim na koncert klasične glazbe u grad u kojem se te večeri igra neka nogometna utakmica, ne priželjkujem susret s nogometnim navijačima. Ovaj put bilo je drukčije. Kada sam stigavši u Rijeku, saznao da te večeri na Rujevici gostuje Derry City, baš sam poželio susresti nekog od navijača tog kluba iz obje Irske.
Kako obje Irske? Tako što je Derry City klub iz drugog najvećega grada Sjeverne Irske, a već godinama igra i postiže zapažene uspjehe u nogometnoj ligi Republike Irske. Od početka 17. stoljeća službeno je ime toga grada, odlukom engleskoga kralja, Londonderry. Većina stanovnika, od kojih tri četvrtine čine katolici, do danas je nastavila koristiti naziv Derry, za razliku od većinom protestantskih unionista. Zbog političke osjetljivosti ime grada često se na kompromisan način piše Derry/Londonderry. Zbog toga ga mnogi u šali nazivaju i “Stroke City”, što predstavlja igru riječi jer “stroke” znači i kosu crtu, ali i moždani udar.
Kada sam navijačima Derry Cityja u Rijeci izrekao kodnu riječ ‘Derry Girls’, odmah su se razgalili i potvrdili mi da je serija vrlo autentična i ljekovita
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