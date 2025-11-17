Hrvatski navijači digli poruku koja će zapaliti vatru u regiji: 'Četnici, oprosta nema!'

Pobjeda Hrvatske protiv Crne Gore u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo (3:2) ostat će zapamćena ne samo po velikom preokretu, već i po sramotnom ispadu dijela hrvatskih navijača. U drugom poluvremenu utakmice na podgoričkom stadionu, na tribini gdje je bilo smješteno oko 550 hrvatskih navijača, podignut je transparent s gnjusnom porukom: "Iz Dubrovnika čuju se vici, pu**te nam k***c četnici. Oprosta nema!". Ovim činom poslana je poruka koja je u potpunosti ponizila i odbacila prethodni čin dobre volje koji su iskazali crnogorski navijači, pretvarajući sportski susret u poligon za širenje mržnje i produbljivanje starih rana.

Ovaj incident predstavlja izravan i vulgaran odgovor na poruku koju su navijači Crne Gore istaknuli tijekom prve utakmice u Zagrebu. Tada je na maksimirskim tribinama osvanuo transparent "Sa Lovćena vila kliče, oprosti nam Dubrovniče", kojim je dio crnogorske javnosti iskazao žaljenje i zatražio oprost za sudjelovanje u brutalnoj agresiji na dubrovačko područje tijekom Domovinskog rata. Ta je poruka u Hrvatskoj pobrala simpatije i shvaćena je kao važan korak pomirenja, no odgovor hrvatskih ultrasa u Podgorici pokazao je da za dio navijačke scene oprost i dijalog nisu opcija. Time je bačena ljaga ne samo na hrvatski nogomet, već i na sve pokušaje normalizacije odnosa u regiji.

FOTO Hrvatski navijači uzvikivali nepotrebne stvari, Crnogorci odgovorili zvižducima

Nažalost, uvredljivi transparent nije bio jedini ispad. Već u ranoj fazi utakmice s hrvatskog sektora čulo se skandiranje "Za dom spremni", na što su domaći navijači promptno reagirali glasnim zvižducima. Hrvatski ultrasi uzvikivali su i "Ubij Srbina", dok su im Crnogorci odgovorili skandiranjem "Ustaše, četnici, zajedno ste bježali". Atmosfera je bila dodatno opterećena i incidentom koji se dogodio uoči utakmice, kada su napadnuta vozila s hrvatskim navijačima. Ipak, vrijedi istaknuti kako je ostatak stadiona velikim pljeskom pozdravio hrvatsku himnu, a ovacije je dobio i kapetan Luka Modrić prilikom ulaska u igru, što pokazuje da mržnja s tribina ne odražava stav svih prisutnih.

Povijesni kontekst sukoba oko Dubrovnika izuzetno je bolan. Prije više od tri desetljeća započela je srpsko-crnogorska agresija na hrvatski biser, u kojoj su poginula 184 branitelja i 92 civila. Iako je dio Crnogoraca još tijekom devedesetih prosvjedovao protiv napada, a moderna Crna Gora se kroz razne geste, poput podizanja spomenika žrtvama u Morinju, nastoji distancirati od politike Slobodana Miloševića, poruka iz Podgorice pokazuje da rane rata nisu zacijelile. Sada je gotovo sigurno da Hrvatski nogometni savez čeka nova drastična kazna UEFA-e, koja bi mogla uključivati visoku novčanu globu i igranje idućih utakmica pred praznim tribinama. Umjesto slavlja zbog pobjede, hrvatski nogomet ponovno se mora sramiti zbog ispada onih koji tvrde da ga najviše vole.