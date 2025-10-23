Naši Portali
KOŠARKA SE BUDI

Hrvatski klubovi konačno pobjeđuju! Iduče srijede u Zagrebu če se igrati ključna utakmica

FIBA
Autor
Dražen Brajdić
23.10.2025.
u 19:07

Koliko god ove pobjede bile ohrabrujuće toliko nas istovremeno boli da si hrvatski klubovi moraju "bildati" izgubljeno samopuzdanje s pobjedama nad klubovima iz Cipra, Slovačke, Makedonije...

Nakon domaće pobjede protiv makedonskog Pelistera, košarkaši Cedevite Junior ostvarili su i drugu pobjedu u FIBA Europa kupu nadjačavši na Cipru domaći Keravnos (105:82). Od samog podbacivanja početne lopte bilo je jasno da su "vitamini" došli po bodove pa se prvo dvoznamenkasto vodstvo dogodilo već u četvrtoj minuti (23:12) nakon serije koševa Šare, Brzoje i Allena. Nakon čak 37 koševa u prvih deset minuta, prva četvrtina završila je s uvjerljivih "plus 18" u korist Zagrepčana koji u preostale tri dionice nisu bili tako efikasni ali su bili dovoljno dobri da nakon ogromne prednosti na poluvremenu (61:35 susret mirno privedu kraju.

U nastavku je, nakon Gaineyjeve trice, u jednom trenutku bilo i "plus 30" (86:56) a upravo je spomenuti Amerikanac bio i najbolji strijelac gostiju (26 koševa). Allen je, uz nešto slabiji šut, ubacio 21 koš uz osam asistencija a vrijedan je bio doprinos i trećeg Amerikanca Zagrepčana Danielsa (16 koševa). Mladi razigravač Niko Šare za samo 15 minuta upisao je 14 koševa, četiri asista i tri osvojene lopte.

Sljedeću utakmicu cedevitaši igraju u nedjelju u podne protiv Samobora, a u istoj dvorani (KC Dražen Petrović), u srijedu igraju prijelomnu utakmicu Fiba Europa kupa. Naime, pobijede li u tom susretu slovačku Prievidzu "vitamini" će imati tri pobjede iz isto toliko susreta i trebat će im još jedna pobjeda (recimo domaća pobjeda protiv Keravnosa) za prolaz dalje.

U toj istoj dvorani, u 17 sati, derbi domaćeg prvenstva igraju Cibona i Split. A cibosi također u Fibinu Europa kupu imaju dvije startne pobjede ali su oni u daleko težoj skupini pa je i njihov prolaz dalje daleko neizvjesniji. No, tko im je kriv, da su htjeli mogli su birati upravo ovu skupinu u kojoj je Cedevita Junior i u kojoj bi, zajedno s gradskim rivalom, bili favoriti za prolaz dalje.

Koliko god ove pobjede bile ohrabrujuće toliko nas istovremeno boli da si hrvatski klubovi moraju "bildati" izgubljeno samopuzdanje s pobjedama nad klubovima iz Cipra, Slovačke, Makedonije...
Ključne riječi
Zagreb FIBA Eurokup Cedevita Junior

