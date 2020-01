Hrvatski izbornik psovao među igračima, s HRT-a se morali ispričavati

Hrvatska vaterpolska reprezentacija u drugom kolu skupine A na Europskom prvenstvu u Budimpešti svladala Crnu Goru s 11:10 i osigurala plasman u četvrtfinale.

No, bio je to dramatičan susret iako se to nakon treće četvrtine nije tako činilo. Naime, naši su vaterpolisti u posljednju dionicu ušli s prednošću 10:5, ali je uslijedio veliki povratak Crnogoraca.

Vidović je dvije i pol minute prije kraja poravnao na 10:10. Tek tada je hrvatski izbornik Ivica Tucak pozvao igrače na dogovor i uspio ih smiriti. I igračima je imao što reći.

- Šta smo se usr***, koji ku***? Koji vam je Bog, alo? Ajmo igraj... Šta vam je?! - pokušao je Tucak motivirati igrače.

Komentator HTV-a Marko Šapit u prijenosu se morao ispričavati.

- Isprika zbog pokoje koja je pobjegla izborniku, ali je razumljivo - rekao je Šapit.

Srećom, nakon toga je Javier Garcia pogodio za 11:10 i pobjedu Hrvatske. Naš idući protivnik u skupini bit će Slovačka, a taj je susret na rasporedu u subotu u 16 sati.