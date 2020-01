Červar nakon trijumfa bez milosti dijelio kritike, evo koji su igrači popili jezikovu juhu

Unatoč tome što je Hrvatska rutinski stigla do četvrte pobjede na turniru svladavši Austriju s 27:23 (13:8) u Beču, izbornik Lino Červar nije izašao ispred kamera euforičan. Baš naprotiv, djelovao je čak i pomalo zabrinuto jer je Hrvatska u nastavku pala u obrani.

Naime, u prvih deset minuta drugog dijela smo primili čak osam pogodaka, koliko su nam Austrijanci zabili u čitavom prvom dijelu.

- Prvo poluvrijeme je bilo dobro, ali ne i nastavak. Treba ići do kraja, a mi nismo bili konzistentni. Ne volim opuštenost, to se obija o glavu i drugi će to kazniti - kazao je Červar i bez ustručavanja nekima igračima uputio kritike:

- Brinu me neki igrači, nikako da se oslobode. Čekam Mamića, Musu. I Mandić je večeras bio loš u obrani, opustio se na 'četvorci'. Primili smo nekoliko baš lakih golova.

Treba iz toga izvući pouku, moramo ispraviti nedostatke - prokomentirao je hrvatski izbornik i na kraju dodao poneku riječ na temu našeg sljedećega suparnika

- Ako dobijemo Njemačku, blizu smo polufinala. Ulog je jako velik. Oni također moraju dobiti. Ako ne dobiju, opasno vise.

