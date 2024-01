Hrvatske vaterpolistice upisale još jedan težak poraz, sada im slijedi Srbija

U susretu 3. kola A skupine Europskog prvenstva u Eindhovenu hrvatske vaterpolistice su izgubile od Mađarske sa 2-17 (1-5, 0-6, 1-3, 0-3).

Nakon poraza od Nizozemske (6-24) i Grčke (8-25), hrvatske vatrpolistice su upisale i treći poraz na EP-u u Eindhovenu izgubivši od Mađarske sa 2-17.

I ovoga puta bila je to neravnopravna borba. Mađarice su povele 3-0, Hrvatska je smanjila golom Ive Rožić, da bi hrvatske suparnice do poluvremena zabile još osam golova. Neli Janković je smanjila na 11-2, a mađarske igračice su do kraja susreta postigle još šest golova za konačnih 17-2. Na mađarskoj strani najefikasnije su bile Dora Leimeter i Krisztina Garda sa po četiri gola.

U ranije odigranom susretu iz skupine A Nizozemska je pobijedila Grčku sa 15-10 osvojivši prvo mjesto s tri pobjede i direktan plasman u četvrtfinale. Mjesto u četvrtfinalu je osigurala i Grčka, dok Mađarska i Hrvatska idu u osminu finala.

Odabranice Brune Sabionija u osmini finala čeka Srbija, a bolji iz hrvatskog - srpskog ogleda u četvrtfinalu će igrati protiv Španjolki. Utakmice između Hrvatske i Srbije na rasporedu je u ponedjeljak s početkom u 16.00 sati.