Hrvatska u velikom okršaju s Francuzima: 'Iznenadili su nas postavom, ali spremni smo'

Dino Prižmić i Corentin Moutet prvi će na igralište u petak u susretu Hrvatske i Francuske u Davisovu Kupu. Gradonačelnik Osijeka Ivan Radić izvukao je lopticu s imenom francuskog tenisača i tako odredio raspored za cijeli vikend.

Moutet je postavljen na "prvu ploču" i automatski je za suparnika dobio drugog hrvatskog tenisača, a nakon njih na igralište će naš broj 1, Marin Čilić, protiv Arthura Rinderknecha. U petak prvi meč u osječkom Gradskom vrtu počinje u 16 sati, a u subotu će u 13 sati na teren Mate Pavić i Nikola Mektić protiv Benjamina Bonzija i Pierre-Huguesa Herberta. Zatim slijede mečevi Čilić - Moutet i Prižmić - Rinderknech.

- Iskreno, Francuzi su nas iznenadili sastavom. Istina, sve su to igrači koje poznajemo, ali očekivali smo malo drugačiju postavu. Oni imaju svoje razloge zašto su to napravili, svatko gleda što je najbolje za njegovu ekipu. Postava je drugačija od naših promišljanja, no mi smo napravili sve što možemo i spremni smo. Imamo dva uzbudljiva meča za početak - rekao je izbornik Ivan Dodig.