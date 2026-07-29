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SLJEDEĆI PROTIVNIK DINAMA

Košarkaški divovi stvorili nogometnog prvaka: Priča o klubu koji je srušio monopol Vilniusa

Osijek: SuperSport HNL, 12. kolo, NK Osijek - NK Varaždin
David Jerkovic/PIXSELL
Autor
Damir Mrvec
29.07.2026.
u 20:14
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Ono što je počelo kao projekt školske momčadi preraslo je u najveću priču litavskog nogometa. Uz pomoć košarkaške legende i direktora Eurolige, Kauno Žalgiris je nakon godina borbe i sudskih sporova napokon osvojio svoju prvu titulu prvaka

Nogometaši Kauno Žalgirisa pobijedili su u uzvratnoj utakmici drugog pretkola Lige prvaka KÍ Klaksvík s Farskih Otoka s 1:0 te tako izborili plasman u treće pretkolo, u kojem će igrati protiv zagrebačkog Dinama. Pogodak odluke za momčad koju s klupe vodi hrvatski trener Željko Sopić postigao je također hrvatski nogometaš Leon Kreković, 26-godišnji vezni igrač koji je karijeru započeo u Hajduku. Prije dolaska u Litvu igrao je za Beerschot, Lahti, Kotwicu i Posušje.

Priča o ovom klubu počinje u 2004. godini, kada je skupina nogometnih trenera iz lokalne škole odlučila osnovati klub pod imenom FM Spyris. Ideja je bila plemenita i jednostavna: pružiti priliku talentiranim mladićima koji su završili nogometnu akademiju da nastave svoje karijere na seniorskoj razini. Nije bilo velikih ambicija o osvajanju titula ili europskim natjecanjima. Bio je to projekt stvoren iz entuzijazma, usmjeren na razvoj igrača i oživljavanje nogometnog duha u Kaunasu, gradu koji je u Litvi desetljećima bio poznatiji kao prijestolnica košarke. Prve godine klub je proveo u najnižim rangovima litavskog nogometa, kaleći se u utakmicama koje su privlačile tek šačicu gledatelja. Korak po korak, pobjedu po pobjedu, Spyris se počeo penjati kroz ligaški sustav. Početkom 2010-ih, uspjesi su postali sve češći, a s njima su rasle i ambicije. Uprava kluba je 2015. godine izrazila želju da se natječe u A Lygi, najvišem rangu, s jasnim ciljem da pridonese renesansi nogometa u "privremenoj prijestolnici" Litve. Taj je korak zahtijevao ne samo sportsku kvalitetu, već i financijsku stabilnost i prepoznatljivost.

Ključni trenutak, onaj koji će definirati budućnost kluba, dogodio se uoči debitantske sezone u Prvoj ligi. Uprava je objavila partnerstvo s najsvetijim sportskim imenom u zemlji - košarkaškim klubom Žalgiris, europskim velikanom i simbolom Kaunasa. Plan je bio jasan: nogometni klub postat će dio velike Žalgirisove obitelji i preuzeti slavno ime. Iako je lokalna zajednica s oduševljenjem prihvatila ovu vijest, ona je izazvala potres na nacionalnoj nogometnoj sceni. U Vilniusu, glavnom gradu, već je postojao Žalgiris, najtrofejniji i najpoznatiji nogometni klub u zemlji. Njihova uprava odmah je podnijela žalbu Litavskom nogometnom savezu, pozivajući se na propise koji zabranjuju da dva kluba u istoj ligi nose identično ime. Počela je pravna bitka koja je bacila sjenu na prve korake kluba u eliti. U svojoj prvoj sezoni, 2015. godine, klub je nastupao pod starim imenom Spyris, ali su na zeleno-bijelim dresovima već ponosno stajali ime i grb košarkaškog Žalgirisa, jasan znak budućeg identiteta.

Unatoč pravnoj nesigurnosti, klub je nastavio svojim putem. Početkom 2016. službeno je promijenio ime u Kauno Žalgiris, čime je pravni spor s rivalima iz Vilniusa dosegao vrhunac. Sudski proces trajao je pune dvije godine, no na kraju je presuđeno u korist kluba iz Kaunasa. Time je i formalno potvrđeno rođenje novog Žalgirisa, onog nogometnog, koji je bio spreman graditi vlastitu povijest. No, put do vrha bio je trnovit. Prve sezone u A Lygi bile su obilježene borbom za stabilnost i afirmaciju. Debitantsku sezonu pod imenom Spyris završili su na solidnom petom mjestu i stigli do polufinala kupa, gdje ih je, simbolično, izbacio upravo Žalgiris iz Vilniusa. Klub je dovodio igrače poput Bjelorusa Dzmitryja Rekisha i Giuseppea Palme, koji je stigao na posudbu iz Napolija, no momčad se često mijenjala. Odlazili su ključni igrači, a dolazili su novi, poput nekadašnjeg najboljeg igrača Litve Mindaugasa Kalonasa, čija je karijera u tom trenutku bila u silaznoj putanji. 

Godine koje su uslijedile donijele su postepen, ali siguran napredak. Klub je strpljivo gradio momčad i infrastrukturu, a rezultati su polako počeli stizati. Pod vodstvom trenera poput Vitalijusa Stankevičiusa, Kauno Žalgiris je postajao sve ozbiljniji takmac u ligi. Sezona 2020. donijela je prvu brončanu medalju, uspjeh koji je ponovljen i 2021. godine. Taj niz dobrih rezultata bio je jasan pokazatelj da se u Kaunasu stvara nešto veliko. Kruna tog uspona stigla je 2022. godine, kada su osvojili drugo mjesto i postali viceprvaci Litve, najavivši da je napad na sami vrh samo pitanje vremena. Nakon trećeg mjesta u 2024., konačno je stigla 2025., sezona iz snova u kojoj se sve poklopilo. Momčad je igrala dominantan nogomet i na kraju je potpuno zasluženo osvojila svoju prvu, povijesnu titulu prvaka, i to s uvjerljivih osam bodova prednosti ispred pratnje. Taj uspjeh ne samo da im je donio nacionalnu slavu, već i debi u kvalifikacijama za UEFA Ligu prvaka 2026. godine. Da trijumf bude potpun, na početku nove sezone osvojili su i Litavski superkup, pobijedivši Panevėžys s 1:0 i dodavši još jedan trofej u svoje vitrine.

Ono što priču o Kauno Žalgirisu čini uistinu jedinstvenom nije samo sportski uspjeh, već i model upravljanja. Vlasnička struktura kluba nezamisliva je u većini europskih nogometnih okvira. Većinski vlasnik (70 posto) je Paulius Motiejūnas, aktualni generalni direktor Eurolige, najjačeg košarkaškog natjecanja u Europi. Njegov partner i predsjednik kluba je Mantas Kalnietis, jedna od najvećih legendi litavske košarke, dugogodišnji reprezentativac i igrač s bogatom europskom karijerom. Njihova vizija i menadžersko iskustvo preneseno iz svijeta košarke pokazali su se kao dobitna kombinacija. Uspostavili su stabilan sustav, osigurali dugoročne sponzore poput kladioničarske tvrtke "Betsson", s kojom je ugovor produžen do 2027. godine, te uložili u razvoj mladih igrača kroz akademiju koja surađuje sa španjolskom Valencijom. Njihov angažman privukao je i navijače. U šampionskoj sezoni 2025. klub je doživio pravu eksploziju popularnosti, s rastom prosječne posjećenosti od gotovo 400 posto. Postavili su i novi rekord posjećenosti u domaćim natjecanjima na Baltiku, kada je čak 6575 gledatelja pratilo neatraktivnu utakmicu bez golova protiv Sūduve u šestom kolu. Grad Kaunas, desetljećima zaluđen košarkom, napokon je svim srcem prigrlio i svoj nogometni klub.

Današnja momčad Kauno Žalgirisa spoj je iskusnih domaćih igrača i kvalitetnih internacionalaca. Sredinu terena kontroliraju iskusni Vykintas Slivka i Marokanac Amine Benchaib. Obrana je čvrsta, s igračima poput domaćeg stupa Rokasa Lekiatasa. U napadu su glavne prijetnje Brazilac Renan Oliveira a širinu momčadi daju igrači iz svih krajeva svijeta, od Japanca Yukiyoshija Karashime do Gruzijca Antona Tolordave.  Budućnost izgleda svjetlije no ikad. S proračunom koji je za 2026. godinu povećan za trećinu i s osiguranim debijem u Europi Kauno Žalgiris više nije samo simpatična priča. Oni su postali nova sila litavskog nogometa, klub koji je rođen iz košarkaške tradicije, preživio pravne bitke i na kraju, na terenu, dokazao da zaslužuje nositi slavno ime Žalgiris. 

Ključne riječi
Liga prvaka košarka Žalgiris kaunas Željko Sopić nogomet

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