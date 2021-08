Hrvatska prosula pobjedu: Francuska bila na koljenima, ali uspjela se vratiti

Hrvatska ženska odbojkaška reprezentacija nije se uspjela plasirati u četvrtfinale Europskog prvenstva, nakon gotovo dva i pol sata borbe u osmini finala u Beogradu bolja je bila Francuska s 3-2 (16-25, 25-21, 22-25, 25-22, 15-12).

Iako su imale prednost od 2-1 u setovima, hrvatske odbojkašice nisu se uspjele plasirati među osam najboljih reprezentacija u Europi. U tijesnoj zavšnici četvrtog seta naše napadačice nisu uspjele probiti francuski blok, dok su u ključnim trenucima petog seta neslavnu ulogu odigrali i suci koji su u dvije sumnjive situacije dodijelili poen Francuskoj, a u jednom od tih slučajeva čak nisu niti dopustili video-provjeru.

Hrvatska je odlično otvorila dvoboj, povela sa 4-0, pa 9-3 te tu prednost sigurno održavala, pa čak i povećala do konačnih 25-16 u prvom setu.

Nažalost, nije se nastavilo u istom ritmu i u drugom setu. Francuskinje su se sredinom te dionice odvojile na 17-11, Hrvatice su se uspjele vratiti na 20-20, no uslijedila su dva uspješna francuska bloka kojima su se Francuskinje opet odvojile na nedostižnih 23-20.

Treći set je imao sličan tijek kao i drugi, ali s izmijenjenim ulogama, Hrvatska se odvojila na 19-14, Francuska primaknula na 20-18, ali nije uspjela i preokrenuti.

U četvrtom setu igralo se praktički poen za poen, ali Francuska je stalno bila u blagoj prednosti koju je na kraju i pretvorila u poravnanje na 2-2.

Do rezultata 7-7 u petom setu igralo se izjednačeno, da bi se zatim Francuska odvojila na 10-7. No, upravo je taj 10. poen Francuskinja bio vrlo sporan. Sudac je procijenio kako je naša tehničarka Perić igrala preko mreže iako se na snimci jasno vidi kako je francuska blokerica Rotar bila ta koja je igrala preko mreže. Uslijedili su prosvjedi hrvatske klupe i kapetanice Fabris koji su tražili video-provjeru, ali ruski sudac Paškevič to nije dopustio i umjesto 9-8 bilo je 10-7 za Francusku. Kod rezultata 12-8 Fabris je bila blokirana, lopta je od francuskog bloka išla u aut, glavni sudac je dodijelio poen za Hrvatsku, ali je na intervenciju svog pomoćnika Burkiewicza promijenio odluku i dodijelio poen Francuskoj jer je lopta na putu prema tlu okrznula Fabris. Uslijedila je provjera situacije nakon koje je poen opet dodijeljen Francuskoj koja je stigla do 13-8. Hrvatska se uspjela primaknuti na 14-12 i imala napad, ali je Ikić blokirana i Francuska je ostvarila pobjedu.

Najefikasnije u sastavu Hrvatske bile su Samanta Fabris sa 26, Beta Dumančić sa 17 i Laura Miloš sa 16 poena, dok su Lucille Gicquel sa 25 i Amalie Rotar sa 18 poena bile najbolje u Francuskoj.