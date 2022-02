Hrvatska nada: Nemojte me uspoređivati s Janicom, ona je neponovljiva

Put Pekinga, poprišta Zimskim olimpijskih igara, u pratnji svojih trenera jučer su krenule tri hrvatske alpinke – Leona Popović, Zrinka Ljutić i Andrea Komšić.

Najmlađa među njima je Zrinka Ljutić koja je prije nekoliko dana postala punoljetna, a prije polaska na svoje prve Olimpijske igre kazala je da se jako dobro osjeća u društvu starijih i iskusnijih kolegica koje na nju paze.

Četvero skijaša u obitelji

A kako i ne bi na nju pazile kada je riječ o novoj velikoj skijaškoj nadi, a takvom ju je učinilo ono što je postigla na neslužbenom SP-u mlađih uzrasta, nekadašnjem Topolinu. Naime, Zizi je pobijedila i u slalomu i veleslalomu u uzrastu do 14, a potom i do 16 godina što nije pošlo za rukom ni neponovljivoj Janici pa su odmah počele i usporedbe te najave o novoj Janici.

– Ono što je postigla Janica neponovljivo je, ona je izvanzemaljac. Mislim da nitko nikad neće biti uspješan kao Janica i nitko ne bi trebao ni pokušavati biti Janica. I zato nema smisla ni mene uspoređivati s Janicom.

Po olimpijsko iskustvo Zrinka je otputovala s ocem Amirom.

– Jako mi je drago što smo zajedno došli do Olimpijskih igara. Tata mi je najveća podrška, najbolje me razumije i sve prolazimo zajedno. Ima tu još nepoznanica, stvari koje učimo i on i ja, no ni s kim drugim to ne bih radije prolazila nego s ocem. Kao trener je strog, ali po mjeri.

Da je Hrvatska dobila još dvije muške kvote, možda bi već na ovim Igrama nastupio i Zrinkin 19-godišnji brat Tvrtko.

– Učinio je mnogo već time što je došao do reprezentacije i sada se probija kroz Europski kup. Tvrtko stvarno dobro skija slalom i vjerujem da će biti uspješan skijaš, dovoljno uspješan da za četiri godine nastupimo zajedno na Olimpijskim igrama. To je naš obitelji san.

No u sportskoj obitelji Ljutić, koju logistički jako dobro prati mama Martina, ima još skijaša.

– Mlađa sestra, 16-godišnja Dora, već vozi FIS utrke, a dobro skija i 14-godišnji Hrvoje. Nadam se da ćemo svi jednog dana nastupati u Svjetskom kupu.

No svi će zacijelo pozorno pratiti Zrinkine nastupe u slalomu i veleslalomu na olimpijskim natjecanjima za koja se ona osjeća spremnom.

– Prije odlaska u Peking bila sam 10 dana u Zagrebu, u izolaciji na Sljemenu gdje sam se prvo odmarala, što mi je baš trebalo, a potom radila regeneracijske treninge. Nakon toga sam i skijala i bila sam zadovoljna. Stvarno sam dobro vozila, bila sam svježa i brza pa vjerujem da ću u Pekingu biti u dobroj formi - kazala nam je Zrinka.

Nikad s većim uzbuđenjem

Na ovaj daleki put Zizi je krenula prilično ushićena.

– Ovo je definitivno najveća razina uzbuđenja koje sam osjetila uoči nekog odlaska na natjecanje.

Slično se osjećala i lani u ovo doba godine, no tada joj se dogodio peh.

– Baš pred odlazak na seniorski SP bila sam pozitivna na COVID-19 pa sam to veliko natjecanje morala preskočiti. No nisam bila jako zabrinuta jer sam znala da me čekaju Olimpijske igre i, nadam se, još dosta Svjetskih prvenstava.

Kako se nosi sa školskim obvezama u takvom ritmu priprema i natjecanja ?

– Zbog velikih sportskih obveza idem u dopisnu gimnaziju, treći sam razred. Zbog Olimpijskih igara uzela sam malo veću pauzu. Učim ja i usput, za vrijeme priprema i polažem ispite kada sam spremna, no zapet ću nakon sezone.