VIDEO Srpska vojska tu je držala položaj 90-ih: Vožnja opasna po život zaradila milijune pregleda

U Sarajevu se nalaze razni podsjetnici, kao što je maskota igara Vučko, na najsjajniji sportski događaj u povijesti i Bosne i Hercegovine. Četrnaeste Zimske olimpijske igre održane su u Sarajevu od 08. do 19. veljače 1984. godine. Bile su to, kako je ocijenio tadašnji predsjednik Međunarodnog olimpijskog komiteta Juan Antonio Samaranch, najbolje organizirane Zimske olimpijske igre.

Za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini, svi objekti koji su sagrađeni i uređeni za održavanje Igara uništeni su ili teško oštećeni. Dio borilišta je obnovljen, kao što su dvorana Zetra i nogometni stadion Asim Ferhatović - Hase, poznatiji kao stadion Koševo, dok su bob staza na Trebeviću kao i skakaonice za skijaške skokove na Igmanu uništene. Na i oko bob staze za vrijeme rata je bio položaj srpske vojske.

Na YouTubeu se 2015. pojavio video u kojemu jedan avanturist prolazi napuštenu i zapuštenu bob stazu Zimskih olimpijskih igara u Sarajevu napravljenu 1984. godine.

Mnogi su u komentarima naglašavali tužnu sudbinu ove staze koja je puna rupa od posljedica rata. Korisnici pišu i da je ovaj mladić jako hrabar što se usudio spustiti niz tu stazu, budući da je u dobroj mjeri devastirana i puna rupa, a da je kojim slučajem kotačić zapeo negdje gdje nije trebao, strašno je i pomisliti kakve bi bile posljedice.

Jedan korisnik je naglasio da bi se još jednom Igre trebale održati u Sarajevu u čast posljednjih nekomercijalnih Igara i kao podsjetnik na jedno posebno razdoblje.

Iako je sam video nastao još 2015., Twitter profil Bosnian History ga je sada podijelio, a velik broj korisnika se uključio u u raspravu prilažući svoje fotografije staze i njezinog stanja iz nedavnog razdoblja.

