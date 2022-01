Hrvatska na ZOI u Peking s 11 sportaša, ovaj put bez bobista

Na Zimskim olimpijskim igrama u Pekingu nastupit će 11 hrvatskih sportaša, baš kao što je to bio slučaj prije osam godina u ruskom Sočiju. No, to je osam sportaša manje no što ih je bilo 2018. u Pyeongchangu. A za razliku od tih Igara, gdje smo imali čak devetero alpskih skijaša (a oni uvijek čine glavninu delegacije), ovaj put imat ćemo ih šest.

Crnković prvi ispod crte

I dok su tri kvote za skijašice bile sasvim dovoljne, jer osim Leone Popović, Andree Komšić i Zrinke Ljutić nijedna druga i nema što tražiti na Igrama, kod skijaša došlo je do "gužve". Jedan od četvorice standardnih u Svjetskom kupu morao je za OI otpasti, a to je ovom prigodom bio Istok Rodeš, pa će hrvatske boje braniti Filip Zubčić, Matej Vidović i Samuel Kolega.

Kako je došlo do toga objasnio nam je direktor skijaške reprezentacije Vedran Pavlek:

- Nažalost, kvote su se mijenjale što je već izazvalo puno rasprava, a negoduju i Austrijanci koji za sve discipline u muškoj konkurenciji imaju ukupno devet kvota. Nama je kod skijašica ponuđena kvota četiri, no nismo imali četvrtu skijašicu koja je u punoj formi, a ondje gdje smo trebali četvrtu kvotu nismo je dobili. Tako smo od četvorice skijaša koji su u Adelbodenu bili među 30 najboljih jednog morali eliminirati, a to je bio Istok Rodeš. On je imao peh s tom ozljedom ramena, operacijom i reoperacijom, pa nije dostigao potrebnu sportsku formu. Kriteriji su određeni prije sezone i ne mogu ih ja naknadno mijenjati po tome sviđa li mi se netko više ili mislim li da bi netko bio uspješniji.

Da je po onome što svatko od 11 olimpijaca predstavlja u svom sportu, najlogičniji izbor za barjaktare bili bi alpinci Filip Zubčić i Leona Popović, 11. slalomaš i slalomašica svijeta, no Zubčić se te dužnosti neće moći prihvatiti jer bi morao doći odveć rano u odnosu na svoje nastupe, pa će muški stjegonoša najvjerojatnije biti nordijac Marko Skender.

A osim debitanta Skendera i Tene Hadžić, u nordijskom skijanju predstavljat će nas i Vedrana Malec, kojoj su ovo već treće Igre. U snowboardu će nastupiti Lea Jugovac, a jedina sportašica koja ne dolazi iz obitelji Hrvatskog skijaškog saveza jest brzoklizačica Valentina Aščić. Prvi ispod crte ostali su biatlonac Krešimir Crnković i bob četverosjed i oni se sada mogu samo nadati da će korona izbaciti nekoga od kvalificiranih.

I Pavlek pozitivan

Svim našim olimpijcima prirediti teren već je otišla Petra Nosso, zamjenica šefa hrvatske misije Damira Šegote, što pak neće moći, barem ne kako je planirao, i Vedran Pavlek.

- Kada sam vidio da sam pozitivan bio mi je to šok, a onda sam shvatio da zahvaljujući tome imam dobru priliku da mi se ne dogodi što i treneru kineske reprezentacije, inače Austrijancu, koji je nakon slijetanja u Peking bio pozitivan pa je završio u trotjednoj karanteni. No, da bih uopće ušao u zrakoplov za Peking, kao nekome tko je svježe prebolio COVID-19, bit će mi potrebna četiri negativna testa u nizu - kazao je Pavlek, koji je baš dok smo razgovarali primio nalaz najnovijeg testiranja.

- Još sam pozitivan, što znači da neću moći krenuti 28. siječnja kako sam planirao nego kasnije. Vjerujem da će i tada biti mjesta u nekom od olimpijskih zrakoplova, koji polijeću samo iz Milana, Züricha i Pariza.