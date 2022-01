Supruga nekada najbolje plaćenog dinamovca pohvalila se kakav je skupocjeni automobil dobila od muža

Marta Fernandes, supruga nekada najplaćenijeg igrača Dinama Juniora Fernandesa na Instagramu se pohvalila skupocjenim poklonom kojeg je dobila od svog supruga. U videu i fotografijama koje je podijelila na Instagramu svoj novi automobil marke Rang Rover Evoque kojeg joj je suprug ukrasio balonima u obliku srca i predao joj je ključeve novog limenog ljubimca.

- Hvala ljubavi, volim te - na pisala je Marta svom suprugu s kojim je u braku od 2016. godine. Cijena ovog automobila kreće se od 464 tisuće kuna, a ovisno o dodatnoj opremi cijena se penje i do milijun kuna. Obitelj Fernandes trenutno je u Čileu, točnije u Santiagu gdje Junior igra za Club Universidad de Chile. Marta na društvenim mrežama ne skriva koliko voli poznate modne brendove čiji proizvodi koštaju i po nekoliko tisuća kuna i u njezinom ormaru nalaze se torbice i modni komadi brendova Chanel, Versace, Birkin, Louis Vuitton, a s potpisom su joj čak i kućni ogrtači i papuče pa je tako jednom prilikom pozirala u i Versace ogrtaču, a na nogama je nosila s istim potpisom. Ogrtač koji je Marta nosila ima cijenu 3000 kuna, a njezine papuče koštaju oko 700 kuna.

Mnoge je iznenadila krajem 2020. godine informacija kako bračni par ima porezni dug od 215 tisuća kuna, a Marta je tada objasnila i zašto su se našli na listi poreznih dužnika. – Radi se o porezu na nekretninu koja je kupljena preko agencije za nekretnine. Mi smo vrlo rado htjeli platiti porez te je upravo zbog toga Junior bio u RH preko ljeta i na poreznoj, na kojoj su mu rekli kako je referentica zadužena za njegov slučaj na godišnjem odmoru te da će se vratiti za dva do tri tjedna. Moj suprug nogometaš̌ je koji ne igra u RH, ne igra čak ni na istom kontinentu, što je itekako javno poznato. Upravo iz tog razloga on jednostavno nije u mogućnosti dolaziti u RH kako bi doznao je li netko napokon odradio svoj posao, posebno u ovo doba kada su putovanja maksimalno otežana. Nisam ja to mogla preuzeti jer su inzistirali da dođe on osobno – objasnila je i rekla kako im to nije jedina nekretnina u Hrvatskoj, gdje planiraju živjeti, i dodala je kako nemaju nikakvih drugih dugovanja prema RH.

