Hrvatska je favorit protiv Kazahstana, ali to još treba potvrditi na terenu

Hrvatska teniska reprezentacija je favorit uoči četvrtfinalnog dvoboja Davisova kupa u kojem će ovog vikenda, od 6. do 8. travnja, na montažnom zemljanom terenu u Areni Varaždin ugostiti reprezentaciju Kazahstana, te bi sve osim pobjede i prolaza naših tenisača u polufinale bilo veliko iznenađenje.

Osim što u Marinu Čiliću i Borni Ćoriću, Hrvatska u svom sastavu ima 3. i 28. igrača s pojedinačne ATP ljestvice, dok gosti iz Kazahstana imaju samo jednog igrača u Top 200, Mihaila Kukuškina na 83. mjestu, gledajući renking igrača u parovima, prednost na strani izabranika Željka Krajana još je izraženija.

Najbolje rangirani igrač Kazahstana u paru je Timur Habibulin, na 268. mjestu. Unatoč tome što u hrvatskom sastavu nema 3. na svijetu, Splićanina Mate Pavića, tu su 8. na ljestvici parova Ivan Dodig i 32. među najbolji svjetskim igračima parova Nikola Mektić.

Uz sve to, treba imati na umu da je naša reprezentacija u osam uzastopnih dvoboja uvijek osvajala bod u paru te da je u subotu posljednji put poražena još u 1. kolu Svjetske skupine, u veljači 2015. godine na gostovanju u Kraljevu.

U dvije od spomenutih osam pobjeda sudjelovao je Nikola Mektić. Oba meča odigrao je prošle godine. U 1. kolu Svjetske skupine je u paru s Marinom Draganjom u pet setova šokirao iskusni španjolski dvojac, Feliciana i Marca Lopeza,

U doigravanju za Svjetsku skupinu. Sedam mjeseci poslije na gostovanju u Kolumbiji udružio je snage s Marinom Čilićem i preokretom nakon 0-2 u setovima opet slavio pobjedu u pet setova protiv Sebastiana Cabala i Alejandra Falle.

- Svi znamo da je taj bod u paru tijekom drugog dana jako bitan, često i presudan. Posljednjih nekoliko godina imamo nekoliko igrača koji se bore u vrhu svjetskog tenisa i naravno da se svaki put možemo nadati osvajanju boda drugog dana - izjavio je 29-godišnji Nikola Mektić koji je u dosadašnje četiri nominacije u Davis Cupu ostvario gotovo savršen učinak - ima 2-0 u paru i 1-1 u pojedinačnim mečevima.

U većini slučajeva za hrvatsku reprezentaciju je bod u paru, ako je rezultat nakon prvog dana bio 1-1, značio trasiranje puta prema konačnoj pobjedi. Nažalost, tradicija je prvi put iznevjerena baš u najvažnijem trenutku, u finalu protiv Argentine odigranom u Areni Zagreb u studenom 2016, a ponovilo se i protiv Španjolske u Osijeku samo dva mjeseca poslije.

No, protiv Kazahstana se nešto slično ne bi smjelo dogoditi. Konačna odluka o tome tko će igrati u subotu u Varaždinu, u našem taboru još nije donesena, iako imamo dvojicu specijalista za parove, Dodiga i Mektića.

- Od svih igrača ovdje u reprezentaciji mi jesmo jedini koji igraju samo parove, no tu je i Marin, koji igra odlično u paru. Ako on želi uskočiti, ako misli da je to najbolja opcija, to će biti jedna od varijanti. Za sada smo Ivan i ja u kombinaciji. Nismo zajedno igrali, ali poznajemo se dobro, poznajemo se dugo i mislim da bismo trebali dobro funkcionirati.

Mektić nema mnogo informacija o mogućim suparnicima u Varaždinu.

- To će sigurno biti iznenađenje. Nismo sigurni ni tko će nastupiti ni kako igraju, ali mislim da se više moramo koncentrirati na sebe nego na njih - izjavio je Mektić te pozvao teniske zaljubljenike da od petka do nedjelje dođu u Varaždin navijati za našu reprezentaciju kojoj bi ovo mogao biti jedan od posljednjih mečeva pred domaćom publikom u Svjetskoj skupini.

- Navodno bi od sljedeće godine trebao krenuti novi sistem Davisova kupa i nadam se da će se ljudi dobro odazvati i podržati nas. Skoro svi najbolji smo na okupu, ne mogu se ni sjetiti kad smo posljednji put bili u Varaždinu i očekujem da bi publika mogla doći u velikom broju i podržati nas.