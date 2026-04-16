KRITIKE SUNARODNJAKU

Omiljeni analitičar poslao oštru poruku igraču Reala: 'Sada će plakati, ali morate biti pametniji'

FILE PHOTO: Premier League - Luton Town v Arsenal
David Klein/REUTERS
VL
Autor
Karlo Koret
16.04.2026.
u 10:44

"Kakva utakmica. Gledate Real kako ih potpuno uništava u prvom poluvremenu s Gülerom i Mbappéom i svi kod kuće misle da je preokret gotova stvar. Onda Bayern izađe u drugom poluvremenu, iskoristi igrača više i pretvori teren u centrifugu"

Madridski Real i drugu godinu zaredom ispao je u o četvrtfinalu Lige prvaka. Nakon poraza od 1.2 na svom terenu prošlog tjedna, činilo se da mogu doći do preokreta na Allianz Areni i srušiti moćni Bayern. U tome nisu uspjeli iako su do 89. minute držali prednost od 3:2.

Utakmicu je tradicionalno pratila i komentirala ekipa CBS-a s Thierryjem Henryjem, Jamiejem Carragherom i Micahom Richardsom. Upravo je legendarni Francuz bio oduševljen viđenim na Bayernovom stadionu:

- U Realu su mislili da su nedodirljivi kraljevi preokreta, no večeras im je Bayern priuštio brutalnu dozu vlastitog lijeka - rekao je pa nastavio:

Karlsruhe se oprostio od Srećka Bogdana

- Kakva utakmica. Gledate Real kako ih potpuno uništava u prvom poluvremenu s Gülerom i Mbappéom i svi kod kuće misle da je preokret gotova stvar. Onda Bayern izađe u drugom poluvremenu, iskoristi igrača više i pretvori teren u centrifugu. Potpuno su ih ugušili. A tek udarac Michaela Olisea u sudačkoj nadoknadi za zadnji gol Bayerna kojim je zapečaćeno ispadanje. Kakav gol. Pokazati takvu mirnoću protiv Real Madrida u 94. minuti je nešto posebno. Riječ je o posebnom igraču - dodao je Henry.

Urakmicu je uvelike obilježio drugi žuti karton za Eduarda Camavingu koji je zaradio u 84. minuti zbog zadržavanja igre. Igrači Reala napali su suca Slavka Vinčića zbog, po njihovom mišljenju, prestroge kazne, a evo što o tome kaže Henry:

- Navijači Reala sada će preplaviti društvene mreže i plakati zbog suca. Govorit će da je drugi žuti karton Camavingi bio sramotan, preblag za četvrtfinale Lige prvaka i da su suci bili protiv njih. Ali morate shvatiti jednu stvar: kada igrate u gostima na Allianz Areni, ne smijete sucu dati ni najmanji povod za odluku. Morate biti pametniji od toga - zaključio je osvajač Lige prvaka s Barcelonom 2009.
