Otkriveni razlozi razlaza: 'Agassi je poludio i ljutito napustio trening'

Andre Agassi i Novak Đoković više ne surađuju. Kao što smo objavili još u subotu, dvojac je prekinuo suradnju iako nisu naveli konkretne razloge.

- Imao sam najbolju namjeru, želio sam pomoći Đokoviću. Međutim, prečesto smo se razilazili u mišljenju. Želim mu sve najbolje u nastavku karijere, šturo je rekao Agassi, a svjetski mediji krenuli su istraživati što se točno dogodilo.

Njemački mediji tako pišu da je Agassi bio nezadovoljan time što Đoković nije prihvatio niti jedan njegov savjet. Tvrde i da su se često svađali, a posebno žestoko bilo je neposredno prije Indian Wellsa.

