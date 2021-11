Hrvatska ima zamjenu za Ćorića, a Pavić i Mektić žele prekinuti negativan niz

Izbornik hrvatske reprezentacije Vedran Martić je i službeno izmijenio nominaciju za predstojeći turnir Davis Cupa u Torinu jer je umjesto Borne Ćorića prijavio Ninu Serdarušića.

No tko će osim Marina Čilića u četvrtak igrati protiv Australije u pojedinačnom meču ostat će nepoznanica do posljednjeg trena,

odnosno, do sat vremena prije početka susreta, koji je na rasporedu u 16 sati.

Što se tiče okršaja parova, kojim će susret bitizaključen, dvojbi naravno nema. Nikola Mektić i Mate Pavić, vodeći dvojac svijeta, siguran su izbor, a kakva su očekivanja s obzirom na neupitnu kvalitetu australskog para odgovorio je Pavić:

- To će biti težak meč sigurno. John Peers je kvalitetan igračparova, a Australci imaju šaroliku kombinaciju igrača iz pojedinačne konkurencije koji su sposobni odigrati dobar meč u paru.Dakle, pitanje je tko će igrati, ali će biti težak meč. Protiv Mađara u nedjelju ne znam što možemo očekivati jer iskreno osim Fucsovicsa ni ne znam ostale igrače. No u tom susretu ćemo biti favoriti.

Nikola Mektić ističe kao Australci imaju dobru tradiciju igranja parova.

- Mate je spomenuo Peersa, protiv njega smo igrali nekoliko puta, a u dva posljednja navrata nas je dobro'isprašio'. Respektiramo ga jako, ali i svakog njegovog suigrača jer Australija generalno ima dobru tradiciju igranja parova - rekao je Mektić napomenuvši kako su ta zadnja dva poraza od Peersa možda dobar motiv .

- Nakon ovakve sezone nije nam ugodno da s nekim imamo negativan omjer i svakako želimo to ispraviti, ali dodatna motivacija za Davis Cup nije potrebna - naglasio je Mektić.

Mate Pavić je pak istaknuo da je teško držati formu na visokoj razini.

- Malo smo u drugom dijelu sezone, nakon Olimpijskihigara, pali u formi. Imali smo nekoliko kikseva kao što je US Open, jer je teško zadržati mentalnu snagu i igrati iz tjedna utjedan. Na ‘mastersu’ smo odigrali dobar turnir, ponovno smo u dobroj formi, veselimo se i nadamo najboljem - rekao je Mate nakraju.