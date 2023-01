Izbornik Horvat priznao problem kod Hrvatske: 'Boli me glava kad pogledam rezultat'

Hrvatska muška rukometna reprezentacija pobijedila je izabranu vrstu Sjeverne Makedonije sa 40-34 (22-19) u prvoj utakmici Croatia Cupa pred do kraja ispunjenim tribinama dvorane Žatika u Poreču. Croatia Cup je posljednji pripremni turnir uoči nastupa na Svjetskom prvenstvu koje je na rasporedu od 11. do 29. siječnja, a domaćini su Švedska i Poljska. Najbolji strijelac Hrvatske bio je Ivan Martinović sa osam pogodaka iz osam udaraca. Paolo Kraljević je postigao šest golova, a Igor Karačić pet. Po četiri puta su mrežu pogađali Lovro Mihić i Filip Glavaš.

- Atmosfera je nevjerojatna, puna dvorana je iznenađenje i poticaj za sve nas. Kad pogledam rezultat, boli me glava, iskreno. Nismo bili obrambeno dobri, obrana se igra nogama, a ne rukama, puno smo dozvoli protivniku unutar devet metara. Obrana nam ne smije patiti zbog tranzicije prema naprijed i s tim se dobro moramo pozabaviti do početka SP. Napadački je bilo OK - rekao je izbornik Hrvoje Horvat za RTL televiziju.

- Zabili jesmo nekoliko lakših golova, no ne smije nam patiti obrana zbog tranzicije prema naprijed. Vidjeli smo koliko je odbijenih lopti otišlo u ruke protivnika, jednostavno to se ne smije dešavati. Imamo odlične vratare, u dobroj su formi, to se ne smije dešavati. Ne smije nam patiti obrana na uštrb tranzicije - kazao je Horvat.