Hrvatska bez Cindrića u finalu SP-a! Sve se zna, evo koji rukometaši idu po zlato

Svjetska rukometna federacija objavila je da Hrvatska nije tražila zamjenu u rosteru uoči finala Svjetskog prvenstva koje od 18 sati protiv Danske igramo u norveškom Oslu. To znači da je u preliminarnom zapisniku za utakmicu ostalo istih 18 igrača koji su bili na dispoziciji Daguru Sigurdssonu i uoči polufinala protiv Francuske u Zagrebu.

Nema tako izgleda za to da Luka Cindrić, ozlijeđeni dokapetan reprezentacije zaigra u finalu. Podsjetimo, izbornik Sigurdsson mogao je do 9 sati prijaviti promjene ako je želio, no odlučio je ostaviti isti sastav. Sigurdsson je na press-konferenciji uoči finala rekao da postoji šansa da Cindrić zaigra, no to se neće dogoditi.

Hrvatskih 18 koji kreću po svjetsko zlato su: Dominik Kuzmanović, Domagoj Duvnjak, Mario Šoštarić, Luka Lovre Klarica, Josip Šimić, Zvonimir Srna, Ivano Pavlović, Igor Karačić, Mateo Maraš, Marko Mamić, Ivan Pešić, Tin Lučin, Ivan Martinović, Leon Šušnja, Marin Šipić, Filip Glavaš, Marin Jelinić i Veron Načinović.

Sigurdsson sat i pol prije utakmice mora prijaviti IHF-u koju dvojicu igrača šalje na tribine, budući da u zapisniku za utakmicu može biti 16 igrača.