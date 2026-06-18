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IZ DRUGOG POKUŠAJA

Kane otkrio kako je matirao Livakovića: 'Bio sam prilično uvjeren da je izašao s crte prije vremena'

FIFA World Cup 2026 - Group L - England v Croatia
ISSEI KATO/REUTERS
VL
Autor
Luka Zovko
18.06.2026.
u 09:43

Engleska je uspješno započela nastup na Svjetskom prvenstvu pobjedom 4:2 protiv Hrvatske, a jedan od prijelomnih trenutaka utakmice bio je pogodak Harryja Kanea iz ponovljenog kaznenog udarca

Do jedanaesterca je došlo nakon što je Luka Modrić prekršajem zaustavio Nonija Maduekea u kaznenom prostoru. Kaneov prvi udarac obranio je Livaković, no videoanaliza pokazala je da je hrvatski vratar prerano napustio gol-crtu. Zbog toga je sudac naredio ponavljanje kaznenog udarca, a Kane je drugu priliku iskoristio bez pogreške.

Napadač Engleske nakon utakmice otkrio je da je prije susreta proučavao Livakovićeve navike prilikom obrane jedanaesteraca.

„Analizirajući snimke primijetio sam da često ranije kreće s crte. Zato sam smatrao da postoji dobra mogućnost da će napraviti isti potez ako izvedem penal sa zastajkivanjem u zaletu“, izjavio je Kane za BBC.

Priznao je kako je odmah posumnjao da bi se udarac mogao ponoviti.

„Bio sam prilično uvjeren da je izašao s crte prije vremena, iako nisam mogao biti potpuno siguran. Kada je dosuđeno ponavljanje, odlučio sam malo promijeniti način izvođenja. Upravo zato detaljno proučavam protivničke vratare, a ovoga puta mi se taj trud isplatio“, rekao je engleski kapetan.

Standings provided by Sofascore
 
Ključne riječi
SP 2026.

Komentara 2

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SP
Spezzi
10:20 18.06.2026.

nismo svi isti. nekima se te sitne smicalice toleriraju. kad su ovako ekipe podjednake, gol prednosti puno znači... ista priča kao u Rusiji u finalu protiv Francuza.

AS
Asurbanipal88
09:47 18.06.2026.

"Zato sam smatrao da postoji dobra mogućnost da će napraviti isti potez ako izvedem penal sa zastajkivanjem u zaletu“ Eto- to je cijela istina. Koliko mi je poznato pravilima nije dozvoljeno izvoditi jedanaesterac na taj način. TOČKA! Ali je istosto tako činjenica da nismo zbog toga izgubili.

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