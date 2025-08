Hrvatica studira u SAD-u: Uvjeti su sjajne, ali dosta mi je brze prehrane, žudim za zdravom hranom

Franka Vidović (20) odradila je drugu godinu igranja skvoša na američkom sveučilištu Philadelphia. U Hrvatsku se vratila početkom svibnja i do sada je odigrala nekoliko međunarodnih turnira. Početkom sljedeće tjedna putuje na svoje prve Svjetske igre koje će se održati u kineskom gradu Chengduu. Vrhunac sezone bit će joj nastup na Europskom prvenstvu u Francuskoj.

– Cilj mi je na europskom prvenstvu doći do četvrtfinala. Do sada sam na EP-ima najdalje došla do drugog kola, no sada želim napraviti korak ili dva više. Što se tiče nastupa na Svjetskim igrama, tu će konkurencija biti izuzetno jaka i svaka pobjeda bit će bonus. Bilo bi sjajno biti dio priče na olimpijskim igrama u Los Angelesu 2028. godine. Skvoš je prvi put na programu Igara, igrat će se u Hollywoodu, u prostorijama Universal studija gdje su se snimali mnogi filmski hitovi kao što su "Ralje", "Povratak u budućnost", "Ubiti pticu rugalicu".... No postrožili su se kriteriji pa će na Igrama nastupiti samo 16 igračica sa svjetske rang-liste. Naravno, neće dopustiti da nastupi više od dvije igračice iz iste zemlje, ali bit će jako, jako teško upasti. Trenutačno se nalazim oko 200. mjesta na svjetskoj rang-listi i potreban mi je niz jako dobrih rezultata u sljedeće tri godine kako bi upala na OI – kazuje Franka.

Kako je u Philadelphiji?

– Odlično. Studiram psihologiju, marljivo treniram, slobodnog vremena gotovo i nemam. Imam predavanja tijekom dana, a između toga dva treninga dnevno. Imam sjajne uvjete. Sveučilište ima 12 igrališta za skvoš od čega su dva u staklu što je odlično. Dečki s našeg sveučilišta su dvostruki prvaci SAD-a, a mi smo ove godine osvojile treće mjesto što se nije dogodilo jako dugo. Za moje sveučilište, osim mene, od strankinja igraju tri Egipćanke, jedna cura s Novog Zelanda, jedna iz JAR-a i jedna iz Indije, no prve četiri igračice su tri Egipćanke i ja. Možda će se netko iznenaditi, ali Egipat je među vodećim svjetskim zemljama u ovom sportu. Prošle godine bila sam u Egiptu na pripremama i to je bilo nestvarno. Meni je super što mogu trenirati s Egipćankama na sveučilištu i moram priznati da sam sve bolja. Na prvoj godini fakulteta stalno sam gubila od njih, a već na drugoj godini počela sam ih pobjeđivati. Jedina novost je što ću morati naći novi smještaj na jesen, nadam se opet negdje u campusu koji je pravi mali grad. Od centra Philadelphije dijeli nas samo most na rijeci Schuylkill. Inače, Philadelphia je šesti najveći grad u SAD-u, ali nema potrebe ići u tu gužvu kada sve imam u campusu, čak i bolnicu – naglasila je Franka.

Društvo?

– Uglavnom se družim s curama s kojima treniram skvoš. To je isto društvo koje ide i na predavanja. Baš smo se dobro zbližili i da, ne razgovaramo samo o skvošu. Imamo bezbroj drugih tema. U slobodno vrijeme, a imam ga zaista malo, znam pogledati neke utakmice u drugim sportovima na našem sveučilištu. Najpopularniji su košarka, američki nogomet i bejzbol. Kada sam bila na Floridi, čak sam uživo pogledala NBA utakmicu. Igrao je domaći Miami, ali ne sjećam se protiv koga. To j bio pravi spektakl za razliku od moje prve NBA utakmica kada sam gledala Netse. To je bila dosadna utakmica. U campusu imamo i ogromno kino. Nisam ljubitelj odlaska u kino, ali sam otišla na jednu projekciju, čisto da vidim kako to izgleda. Gledala sam film "Kung Fu panda". Naoružala sam se čuvenim američkim kokicama s maslacem. Inače, u širokom luku izbjegavam restorane brze prehrane kojih u Americi ima na svakom kutku. Žudim za zdravom hranom i zato uvijek jedva čekam povratak kući, tada pojedem na litre domaće juhe.

Je li se našlo malo vremena za odmor u Hrvatskoj?

– Jako malo. Bila sam nekoliko dana na Pagu. Ipak je naše more najljepše na svijetu.

Skvošom ste se počeli baviti slučajno?

– Mama mog prijatelja tražila je za sebe nekakvu teretanu u blizini. Onda je vidjela da se na Zavrtnici igra skvoš. Tako je pozvala sina i mene da probamo taj novi sport. Nama se to jako dopalo i, evo, ostali smo. Za skvoš kažu da je najzdraviji sport na svijetu. Ima puno kretanja, sport je izuzetno brz. Nema praznog hoda. Za pola sata izgubi se više od 100 kalorija. Negdje sam pročitala da se više kilometara istrči u 45 minuta igranja skvoša nego u dva sata igranja tenisa. Ako se svi igrači drže pravila, onda nema ozljeda. No zna se dogoditi slučajan udarac reketom, ponekad te i loptica pogodi, a kako je gumena, to zna jako boljeti i masnice znaju dugo ostati. No nije to najgora stvar na svijetu – rekla i dodala:

E, sad ću se zainatiti...

– Kao mala prvo sam trenirala nogomet, rukomet i tenis. Čak sam mislila da ću napraviti lijepu rukometnu karijeru. Što se tiče skvoša, u početku mi nikako nije išlo. Sjećam se da sam na svom prvom turniru izgubila sve mečeve. Kada sam došla doma, plakala sam satima. Onda sam rekla sama sebi – e sad ću se zainatiti i pokazati svima da mogu. I danas sam tu gdje jesam – zaključila je Franka.