Hrvati su osvojili svijet: Evo tko se nalazi u idealnoj momčadi četvrtfinala SP-a

Hrvatska je iznenadila svjetsku javnost izbacivanjem moćnog Brazila s katarskog Mundijala i postala glavna vijest na naslovnicama. Luka Modrić i društvo su napravili novi senzacionalni uspjeh i izborili sudjelovanje u još jednom polufinalu, to nam je ukupno treće od samostalnosti. SofaScore i popularni portal Give Me Sport uvrstili su nekoliko naših reprezentativaca u idealnu momčad četvrtzavršnice SP-a.

Tako se prema SofaScoreu u idealnoj momčadi nalaze Dominik Livaković, Dejan Lovren, Josip Juranović i Marcelo Brozović. Ostatak ekipe možete pogledati u grafici ispod...

Team of the Week provided by Sofascore