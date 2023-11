Hrvat srušio veliku Barcelonu, a sada ide po novi skalp

Nakon reprezentativne stanke, koja je za Hrvatsku završila dobro jer se plasirala na Euro 2024., dio vatrenih vraća se na nove važne zadaće u klubovima, u prvom redu u Ligi prvaka.

Do sada su osminu finala elitnog natjecanja osigurali: Bayern, Real Madrid, Real Sociedad, Inter, Manchester City i RB Leipzig, a još nekoliko putnika doznat ćemo u preostala dva kola. Skupina F Lige prvaka opravdala je svoj status “grupe smrti” i u toj skupini sve je otvoreno. Večeras se od 21 sat sastaju PSG i Newcastle te Milan i Borussia Dortmund koji igraju derbi dana. U prijašnjem susretu Talijana i Nijemaca rezultat je bio 0:0, no jedan bod sada neće biti dovoljan. Pobjeda je imperativ za obje strane, a Milan ima prednost domaćeg terena. Koliko to znači, vidjeli smo u prošlom kolu kada je kod kuće pobijedio PSG 2:1, dok je na Parku prinčeva rezultat bio 3:0 u korist Parižana. Sada pak Milan ima druge probleme, popriličan broj ozlijeđenih igrača, među kojima je i njegov najbolji pojedinac Rafael Leao, koji je ozlijedio mišić. Prema nekim predviđanjima, pauza mu je trebala trajati tri tjedna, a ovo je treći. Hoće li stisnuti zube i zaigrati, vidjet ćemo.

S druge strane, Borussia Dortmund pod trenerom Edinom Terzićem nije na vrhuncu kada je Bundesliga u pitanju, tek je četvrta momčad lige s 10 bodova manje od prvoplasiranog Bayera. No, u Europi pjevaju drugu pjesmu, na vrhu su svoje skupine s dvije pobjede, porazom i remijem. Za vrat im puše PSG, koji će dočekati Newcastle s knedlom u grlu jer dobro se sjeća drugog kola i šokantnog poraza 1:4 od engleske momčadi.

Uvjerljivo najdosadniji mečevi bit će u skupini G. Ne zbog toga što su momčadi slabe, već zbog činjenice da su putnici za osminu finala LP-a već određeni. Manchester City i Leipzig idu dalje, a upravo se oni sastaju večeras od 21 sat. Nova je to prilika za hrvatskog reprezentativca Joška Gvardiola, koji se pokazao kao pun pogodak za momčad Pepa Guardiole. Iako je bio na klupi u posljednjoj utakmici građana, onoj za vikend protiv Liverpoola (1:1), možda sada dobije priliku. Suigrač mu Erling Haaland pak u sjajnoj je formi. Zabio je gol Redsima i time je došao do 50. gola u engleskom prvenstvu u samo 48 utakmica. Dodajmo da Matea Kovačića nije bilo za vikend, a vjerojatno ga neće biti ni sada zbog ozljede zbog koje je propustio i reprezentativne obveze.

U drugom susretu skupine igraju Young Boys i Crvena zvezda. Obje momčadi imaju po bod pa će se tu voditi bitka za treće mjesto koje vodi u Europsku ligu. Skupina E otvorit će peto kolo Lige prvaka susretom Lazija i Celtica (18.45 sati), dok se u drugom susretu večeri od 21 sat sastaju Feyenoord i lider skupine Atletico Madrid. U skupini H Barcelona i Porto drže prva dva mjesta s po devet bodova i upravo te dvije momčadi igraju izravan susret od 21 sat.

U terminu od 18.45 sati sastaju se Šahtar i Antwerp. Prilika je to za hrvatskog trenera Marina Pušića na klupi ukrajinske momčadi da se opet dokaže. Podsjetimo, u kolu prije Šahtar je s 1:0 pobijedio Barcelonu.