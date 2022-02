Hrvat postavio rekord Lige prvaka: Zabilježio je uistinu nestvaran učinak

Košarkaš ukrajinskog Prometeja Miro Bilan postavio je rekord Lige prvaka s 38 poena u gostujućoj pobjedi na belgijskim Oostendeom 91:87.

Hrvatski centar, kojeg nazivaju četvrtom šibenskom tvrđavom, imao je šut 16-20 iz igre, zabio je šest od sedam slobodnih bacanja te stigao do deset skokova i dvije blokade. Valorizacija mu je bila na nestvarnih 46!

😮‍💨 Call him Miro Embiilan - @M1roB1lan sets #BasketballCL season-highs with 38pts, 46eff, 🇺🇦 champs Prometey are at 2-0! #RoadToBilbao