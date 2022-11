HRT-ovi komentatori osuli paljbu po sucu: Trebali su otići kući, ovo je strašno, Kanada je oštećena!

U susretu 1. kola skupine F na Svjetskom nogometnom prvenstvu, u kojoj igra i Hrvatska, Belgija je svladala Kanadu sa 1-0 (1-0).Strijelac jedinog gola bio je Michy Batshuayi (44).

Sudac Janny Sikazwe poznat je postao po tome što je u 85. minuti dosudio kraj na Afričkom Kupu Nacija, a neće ga po dobrome pamtiti ni Kanađani. Naime, Joško Jeličić je u HRT-ovoj emisiji Qatari rekao je da je Kanada oštećena bar za dva penala.

- Kanada je oštećena za dva penala, a zambijski sudac i VAR sudac iz Venezuele trebali bi se pokupiti i ići kući - rekao je Jeličić, a sličnog stava je i Marijo Strahonja.

Foto: MOLLY DARLINGTON/REUTERS Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group F - Belgium v Canada - Ahmad Bin Ali Stadium, Al Rayyan, Qatar - November 23, 2022 Canada's Alphonso Davies reacts after he misses from the penalty spot REUTERS/Molly Darlington TPX IMAGES OF THE DAY Photo: MOLLY DARLINGTON/REUTERS

- Nažalost moram reći da tijekom ove utakmice nije opravdao povjerenje za dolazak na SP. Vrlo loša suradnja s pomoćnim sucima, dosta malih i velikih grešaka, govor tijela toliko ponizan u smislu srama i želio je što prije završiti ovu utakmicu. Sve je rekla slika Coline na kraju prvog poluvremena - rekao je sudački ekspert Marijo Strahonja pa dodao:

- Od samog početka nije pokazao da je spreman za tu utakmicu. Glavni sudac je bio izvrsno pozicioniran, trebao je dati signal pomoćnom sucu da je obrambeni vratio loptu i da zaleđa nema, a nakon toga vidjeli smo čisti prekršaj. Jasna i očigledna pogreška suca, obavezna intervencija VAR-a. I VAR je propustio ovaj incident jer su bili isključivo fokusirani na zaleđe jer nismo vidjeli da ne ide provjera. Na nivou SP-a ovo je strašno - zaključio je.

Sa HRT-ovim stručnjacima složili su se i naši čitatelji koji su u anketi u velikoj većini potvrdili tu tezu.

Je li Kanada oštećena protiv Belgije? Apsolutno, ovaj sudac ne bi smio više suditi ništa na SP 91,78% +

Djelomično. Bilo je nekih pogrešaka, ali ne da utječe na rezultat. 2,05% +

Ne, sudac nije pogriješio. 6,16% +

