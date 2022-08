Trener Yousef: Za Hrgu sam se molio i u Meki. Idemo napasti 'kineski zid'

U najznačajniju borbu karijere Filip Hrgović večeras oko 22 sata ući će 15 kilograma lakši od svog kineskog protivnika Zhanga Zhileija. Na jučerašnje vaganje u Džedi hrvatski boksač došao je sa 110,2 kilograma, a Kinez se mogao "pohvaliti" sa 125,7 kilograma.

A nemala razlika u kilaži mogla se vidjeti ne samo kod aktera sunaslovne nego i među borcima iz naslovne borbe večeri. Naime, izazivač Anthony Joshua (110,9) bit će deset kilograma teži od teškaškog prvaka svijeta Oleksandra Usika (100,5 kg) koji se na vagi pojavio s gotovo jednakom kilažom kao i u njihovu prvom okršaju u kojem je Ukrajinac detronizirao Britanca.

Podijelit će 80 milijuna USD

Koliko god da nas u naslovnoj borbi čeka prava boksačka poslastica – sudar stilova – nas više zanima sunaslovna jer u njoj imamo svog čovjeka. A on pak ima priliku postati obvezni izazivač svjetskog prvaka IBF organizacije. Sve se održava u Jeddah SuperDomeu, natkrivenom stadionu koji predstavlja posljednji krik tehnike, u drugom najvećem gradu Saudijske Arabije. Zapravo, riječ je o najvažnijem ekonomskom i turističkom središtu ove bogate zemlje koja je sa svojom ponudom od 80 milijuna USD nadjačala sve ostale konkurente spremne za licitaciju prava domaćinstva na ovaj boksački spektakl. A to znači da će branitelj naslova Usik i izazivač zaraditi po 40 milijuna USD plus određeni postotak od pay-per-view prodaje.

Neusporedivo manje zaradit će teškaši iz sunaslovne borbe, ukupno 650.000 USD, od čega će 60 posto (390.000 USD) pripasti Hrgoviću jer je bolje rangiran od suparnika. No dospije li Filip u borbu za svjetski naslov, to će već biti puno drugačije i radit će se o većim iznosima. No ovog časa Hrga se zacijelo ne zamara zaradom nego onim što mu, u sportskom smislu, donosi pobjeda. Potvrdili su nam to i ljudi koji ga ovih dana okružuju, ponajprije njegov pomoćni trener Yousef Hasan te vjenčani kum i osobni tajnik Bruno Malić.

A osim što mu drži fokusere i asistira glavnom treneru Ronnieju Shieldsu, Juki se otišao i pomoliti za svog prijatelja i poslodavca, i to na sveto mjesto odakle nam se i javio porukom.

– Baš sam u Meki koja je od Džede udaljena pola sata vožnje vlakom. Otišao sam se pomoliti za članove obitelji, ali i prijatelje, pa tako i Filipa. Idemo napasti "kineski zid" i, ako Bog da, pobijedit ćemo. Atmosfera je dobra, a ja sam angažirao i neke bratiće da dođu navijati za nas – poručio nam je Yousef, inače podrijetlom Jordanac.

U Džedu su, dakako, stigli i Hrgovićev menadžer Željko Karajica te promotor Nisse Sauerland jer ovo je i za njih veliki trenutak, baš kao i za Brunu Malića, Filipova prijatelja iz djetinjstva koji nam je kazao:

– Bez obzira na važnost borbe, a on vrlo dobro zna kamo ga ovo vodi, kod Filipa se ne primjećuje nikakva posebna napetost. Stvarno je opušten, a tome možda pridonose i sjajni uvjeti koje ovdje imamo. Smješteni smo u hotelu s pet zvjezdica, hrana je odlična, a trenirali smo u teretani za koju kažu da je najbolja u cijeloj Saudijskoj Arabiji. Uvjeti su doista izvanredni.

I dok je Juki bio zadužen za arapski dio navijača, Bruno nam je prenio tko će činiti hrvatski navijački kontingent.

– Filipova supruga Marinela s nama je od početka, a iz Hrvatske dolazi desetak njegovih najbližih prijatelja.

S obzirom na to da je s nedjelje na ponedjeljak premostio vremensku razliku od osam sati, između Houstona i Džede, pitali smo Brunu je li se kod Hrge pojavio jet-lag, taj poremećaj biološkog ritma? Jer, dojma smo da je u Džedu možda došao malo prekasno, dakako, ako je suditi po onoj teoriji da vam za prilagodbu na novu vremensku zonu treba upravo onoliko dana koliko iznosi vremenska razlika.

– Filip nema problema s vremenskim razlikama. On se brzo adaptira pa je tako bilo i sada. Osim toga, sve smo prilagođavali tome da spava malo dulje jer njegov je meč kasno navečer pa da i na dan borbe bude dovoljno svjež.

Hrga favorit na kladionicama

Kako to obično biva, obojica boraca najavljuju pobjedu, s time što su Hrgovićeve najave realnije jer je ne samo devet godina mlađi nego i bolji borac u cjelini. Uostalom, takvim ga (velikim favoritom) vide i kladioničari koji mu daju veliku prednost. No upozoravaju svoje kladitelje da Hrgovićeva brada još nije bila testirana i da je riječ o kategoriji s najtežim udarcima od kojih i jedan može biti dovoljan da i favorit padne. No zaboravljaju "bookmakeri" da je Hrgović imao bogatu amatersku karijeru i jako puno "poluprofesionalnih" mečeva u Svjetskoj boksačkoj ligi u kojoj je imao 30 mečeva i izborio 26 pobjeda. Kao profesionalac ima 14 borbi i isto toliko pobjeda, čak 12 nokautom. No ne treba zaboraviti da mu je sučelice borac s 24 pobjede i jednim remijem, ali bez značajnijih "skalpova". I da je riječ o boksaču zavidne amaterske karijere s olimpijskim srebrom (2008.) i dvije svjetske bronce (2007. i 2009.)

