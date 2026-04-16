Legendarni Jose Mourinho preuzima novi klub i sa sobom dovodi dragulja BiH?

Nakon razočaravajućeg ispadanja iz Lige prvaka, poraza u derbiju od Sunderlanda i tek 14. mjesta u Premier ligi, atmosfera na Tynesideu je daleko od idealne. Navijači su frustrirani, a pritisak na menadžera Eddieja Howea raste iz dana u dan. Iako je Howe preporodio klub i doveo ga do Lige prvaka i finala domaćeg kupa, ambiciozni saudijski vlasnici navodno žele globalnu zvijezdu na klupi koja bi klub podigla na višu razinu, a čini se da su pronašli savršenog kandidata.

Kako javlja engleski talkSPORT, ime koje se sve glasnije spominje kao Howeov nasljednik je ni manje ni više nego Jose Mourinho. Legendarni "Posebni", koji trenutno vodi Benficu, prvi je izbor vlasnika Newcastlea. Njegova reputacija, karizma i nevjerojatna kolekcija trofeja s klubovima poput Chelseaja i Manchester Uniteda upravo su ono što vodstvo kluba priželjkuje kako bi potvrdilo svoje velike ambicije.

Ova vijest posebno je odjeknula u Bosni i Hercegovini jer bi dolazak Mourinha u Newcastle mogao značiti i transfer karijere za Amara Dedića. Portugalski stručnjak iznimno cijeni bh. reprezentativca, koji je pod njegovim vodstvom u Benfici postao jedan od ključnih igrača. Mourinho je nedavno javno hvalio Dedićev "intenzitet, drskost i napadački doprinos", što samo potvrđuje koliko se oslanja na njegove kvalitete. Stoga ne čudi da ga mnogi vide kao dio paketa koji bi Mourinho poveo sa sobom u Englesku.

Interes Newcastlea za Dedića nije novost. "Svrake" su ga pratile još dok je bio član RB Salzburga, a dodatnu poveznicu predstavlja činjenica da ga zastupa ista agencija koja je realizirala i transfer Joelintona na St. James' Park. Špekulacije dodatno potpiruje mogući odlazak desnog beka Tino Livramenta, čime bi se otvorilo idealno mjesto za Dedića, igrača kojeg Mourinho poznaje i kojem bezuvjetno vjeruje.

Ipak, Mourinho nije jedini kandidat za klupu Newcastlea. U slučaju da pregovori s Portugalcem propadnu, kao alternative se spominju bivši menadžer Manchester Cityja Roberto Mancini te Andoni Iraola, koji na kraju sezone napušta Bournemouth, kako navodi i ESPN. Čini se da je upravo Mourinho velika želja saudijskih vlasnika, unatoč tome što njegov dolazak ne bi bio bez kontroverzi. Njegovi posljednji angažmani često su završavali turbulentno, a zbog pravila financijskog fair-playa, u Newcastleu ga ne bi dočekao neograničen budžet na kakav je navikao. Ljeto na sjeveru Engleske bit će itekako vruće.