Hoće li HNS poslušati Dalića? Izbornik jasno dao do znanja u kojem gradu želi Mađare

Izbornik hrvatske reprezentacije Zlatko Dalić dan nakon pobjede nad Walesom u Osijeku (2:1) “emitirao” je samo pozitivu.

Iako ta izvedba nije bila umjetničko djelo, što se moglo i očekivati, dojam o igri reprezentacije u ovom je trenutku posve nebitna stavka. Sa te pozicije nastupa i izbornik, čija momčad za pristup i posvećenost od početka akcije Wales zaslužuje komplimente.

– Kritike su u redu ako su konstruktivne i dobronamjerne, a zlonamjernima ne posvećujem pozornost i ne zanimaju me. Bila je to dobra utakmica, u kojoj je glavni cilj bio osvojiti tri boda. Do 70.-75. minute imali smo stvari pod kontrolom, a primljeni pogodak unio je nervozu – rekao nam je Dalić.

Vrhunski obavili posao

Djelovao je izbornik relaksirano i zadovoljno, u svjetlu činjenice da je jedva skrpao momčad za tu utakmicu te da su igrači bili na izmaku snaga, i to u najnezgodnijem terminu kvalifikacijskog ciklusa. Onome u kojemu smo često znali šokantno kiksati.

– Svi momci koji su sudjelovali u ovoj akciji obavili su u proteklih 7-8 dana posao vrhunski. Neobično mnogo znači nam nekoliko dana koje smo proveli zajedno i odmah je to ogromna razlika u izvedbi na terenu u odnosu na situacije kada imamo samo dva-tri treninga uoči utakmice. Dečki su pokazali nevjerojatnu želju i htijenje, pa i kada im nije išlo imali su golemu potporu publike i zaista hvala Osječanima jer su nas nosili kada je bilo najteže – dodao je Dalić, koji je i u drugom domaćem nastupu u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo 2020. imao pun stadion.

Protiv Azerbajdžana u Zagrebu bilo je nešto više od 23 tisuće ljudi, protiv Walesa u Osijeku više od 17 tisuća. Sljedeći suparnik vatrenih u Hrvatskoj je Mađarska, 10. listopada od 20:45, a grad domaćin te utakmice još nije određen. Ili možda jest, ali se čeka objava. Naravno da izbornik hrvatske reprezentacije ima što reći o tome.

– Moja je želja, kao i želja svih reprezentativaca da se ta utakmica igra u Splitu. Ja navijam za tu opciju jer znam da bismo u Splitu imali fantastičnu potporu publike, kao i u Osijeku. Poljud bi bio pun, sa svih strana orilo bi se “Hrvatska, Hrvatska” i sigurno bismo u takvome ozračju uživali. Dakle, želimo igrati s Mađarskom u Splitu, ali ja nisam taj koji o tome odlučuje – istaknuo je Dalić, koji bi mogao postati prvi izbornik nakon Slavena Bilića (Gruzija, 2011.) koji bi na Poljudu vodio natjecateljsku utakmicu pred publikom.

Nitko ne traži poštedu

U međuvremenu je Igor Štimac 2012. u Splitu s Hrvatskom igrao protiv Švicarske prijateljski ogled, a Niko Kovač 2015. vodio je vatrene protiv Talijana u kvalifikacijama za EP, bez publike.

Kada bi Dalić i HNS ponovno doveli vatrene na Poljud, njihov opus dobio bi dodatnu dimenziju – bio bi to šlag na tortu mandata najuspješnijega izbornika, ujedinitelja nogometne Hrvatske.

No, neizbježno pitanje za izbornika vezano uz Wales je i – je li vam čestitao Ivan Rakitić?

– Ivan mi se javio prije i poslije utakmice, čestitao mi je na pobjedi – odgovorio je Dalić.

Nazvao vas je ili vam poslao poruku?

– Javio mi se – uzvraća izbornik.

Je li vam to puno značilo?

– Puno mi je značilo što su svi momci vrhunski obavili svoj posao u proteklih deset dana i u teškim uvjetima izborili pobjedu nad Walesom. I nitko od njih nije tražio poštedu od utakmice u Varaždinu. A Rakitić je ozlijeđen i to poštujem, ništa nije napravio na svoju ruku, nego u dogovoru sa mnom – naglašava Dalić.

Ima još jedan slučaj, Ćalete Cara, koji je otkazao nastup na Europskom prvenstvu mladih reprezentacija zbog odmora na Maldivima. Kako ćete sada tretirati Duju dok je u taboru A reprezentacije?, pitali smo Dalića.

– Svatko od nas donosi svoje odluke, iza njih stoji i za njih odgovara. Ja ću tu situaciju riješiti na svoj način, bez ikakve pompe, i naravno u interesu svih nas – zaključio je Dalić, kojemu u ovom trenutku, kada reprezentacija ponovno sigurno plovi prema Euru, najmanje treba prizvuk afera i skandala.