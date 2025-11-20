Bio je bogat i bahat, igrao s vatrenim, a ovisnost ga je uništila pa danas preživljava kao zidar

Bivši talijanski nogometaš Fabio Macellari imao je karijeru za koju se očekivalo da će postati jedna od najboljih u povijesti talijanskog velikana Intera, a umjesto u nogometnim visinama završio je kao zidar u Milanu. Nakon karijere preživljavao je kao konobar, a jedno vrijeme radio je u pekarnici te kao drvosječa.

Svoj životni cilj je ostvario u 26. godini, kada je ovaj talijanski lijevi bek rođen u Sesto San Giovanniju prešao u Inter. Bio je to vrhunac karijere koja je potom vodila u pakao, nakon što je prvo igrač završio u kokainskoj ovisnosti, a zato se već s 30 morao oprostiti od profesionalnog nogometa zbog raskalašenog života. U najboljem razdoblju igrao je s legendarnim brazilskim Ronaldom i našim Darijom Šimićem.

Fabio Macellari: La Lepre. pic.twitter.com/2PkcLd5ztR — Twinter Indonesia (@LoGueInteristi) June 29, 2013

- Bacili su mi papirić s brojem na stanici ili semaforu. Kokain sam prvi put probao kod kuće u Bologni. Greška je što postoje stvari jače od tebe. Tako to ide kad si bahat. Neke stvari treba ostaviti, ne treba ih uzimati, čak i ako se osjećate kao Superman - rekao je Macellari jednom prilikom u podcastu One More Time.

- Postoji paralelni svijet povezan s kokainom. Normalnost više nije bila dovoljna. Mislim da sam imao seksualnu bolest. Uzimao sam deset grama kokaina dnevno. Jednom sam se stvarno uplašio. Nakon pet dana bez sna našao sam se u vrućoj kadi. Uvukao sam se u krevet i nisam bio siguran hoću li se sutradan probuditi. Kad sam ustao, otrčao sam u planine i započeo proces detoksikacije - otkrio je kako se izvukao iz pakla droge.

Danas radi u jednoj građevinskoj firmi koja radi na obnovi općine Lazio koja je uništena poslije potresa, a bio je i drvosječa kako bi izbacio nagomilani bijes nakon što je potrošio milijune.