HNL ponovo počinje! Gdje gledati Dinamo - Lokomotiva?

Proljetni dio sezone otvorit će se zagrebačkom utakmicom između Dinama i Lokomotive. Riječ je o nadoknadi utakmice 4. kola, koja je trebala biti odigrana još 12. kolovoza, ali dogođena je zbog Dinamove utakmice protiv AEK-a u trećem pretkolu Lige prvaka.

Prva je to od dvije utakmice koje su trećeplasiranom Dinamu zaostale. Druga je ona protiv Varaždina. Prve redovne utakmice proljetnog dijela sezone, one u sklopu 20. kola, igraju se od petka do nedjelje. Utakmicu Dinama i Lokomotive možete gledati na kanalu MAXSport 1.

Premda gledamo vrlo napetu sezonu u kojoj Hajduk nakon gotovo dva desetljeća po prvi puta polusezonu otvara kao vodeća momčad na ljestvici sa šest bodova ispred Rijeke i sedam ispred Dinama, prema kladionicama favorit za ukupnu pobjedu i dalje su aktualni prvaci..

Na njihovo osvajanje titule koeficijent je 1,90, prati ih Hajduk s 2,10 te Rijeka 10. Međutim, Hajduk bi mogao imati najboljeg strijelca sezone. Na Marka Livaju je tečaj 2,00, a prate ga Bruno Petković i Ramon Mierez sa 3,00. Top pet zatvaraju Mijo Caktaš s 3,50 te Fran Brodić s 5,00.