Hamilton: 'Strašno mi nedostaje, bez njega bih ovo teško učinio'

Britanac Lewis Hamilton (34) je šestim naslovom svjetskog prvaka potvrdio svoj mjesto u društvu najboljih vozača formule 1 u povijesti. Mercedesov pilot je drugim mjestom u utrci za VN SAD-a voženoj u Austinu osvojio treću titulu u nizu.

Sve je počelo 2008. kada je s McLarenom osvojio prvi naslov. Pet godina kasnije prešao je u Mercedes i već u sljedećoj sezoni (2014.) osvojio drugi naslov.

Lewis je to ponovio i dogodine, a onda 2016. naslov mu je pred nosom uzeo klupski kolega Nico Rosberg. Nijemac s 385 bodova osvojio titulu svjetskog prvaka, dok je Lewis ostao drugi s pet bodova manje.

Lewis Hamilton je šestim naslovom sada sam na drugom mjestu ljestvice svjetskih prvaka iza Nijemca Michaela Schumachera (sedam), a ispred Argentinca Juana Manuela Fangija (pet).

He's just one away from matching the all-time record 👀@LewisHamilton became a six-time world champion in Texas today 🏆#USGP 🇺🇸 #F1 pic.twitter.com/11L1VkuZNr