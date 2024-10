Hajduk više nije samo Livaja. Gatusso: mi smo obitelj, momčad me slijedi

Četiri različita strijelca, četiri različita asistenta, visoko motivirani, rastrčani Hajduk i visoki presing izveden praktički bez greške - to su ključni detalji s utakmice protiv vidno neraspoloženog Šibenika koja je bila jedna od najboljih partija momčadi Genara Gatussa ove sezone. Pred skoro 30 tisuća gledatelja na Poljudu, gosti od početka susreta nisu imali šanse protiv takvog Hajduka, koji je poveo već u drugoj minuti prvijencem Ivana Rakitića. Bio je to posebno emotivan trenutak za igrača koji je Hajduku donio stabilnost i posebnu ideju u igri, što je nakon susreta zadovoljni Gatusso nazvao ‘Božjim darom’ te naglasio da je privilegija trenirati takvog čovjeka i igrača.

U 17. minuti atraktivno je zabio mladi Durdov i nastavio svoj senzacionalan niz, no trenera je više od njegovog zgoditka razveselio napredak i odgovornost koje pokazuje u obrani.

- svi se dive njegovim golovima pod prečku, ali to nije sve što Durdov ima, ako ovako nastavi on može biti igrač za najveće klubove. Samo ga vi novinari nemojte previše dirati - kazao je Gatusso na press konferenciji nakon utakmice.

Važno je istaknuti da njegov Hajduk iz utakmice u utakmicu izgleda sve bolje, igra riskantno i i opasan je u posljednjoj trećini terena. Gotovo sve je sinoć bilo posloženo bez greške. Hajduk više nije samo Marko Livaja i to je možda i najveći pomak u momčadi koja očito prihvaća i slijedi ideje trenera.

-Sviđa mi se mentalitet ove momčadi, moja tipologija je igra s mnogo igrača prema naprijed, puno se bolje otvaramo u zadnjoj trećini i mentalno smo jaki u igri bez lopte. Ovo je put kojim moramo nastaviti, kazao je Gatusso.

Za trud koji pokazuje cijele sezone, dok ga trener šalta na kojoj god poziciji mu zatreba, nagrađen je i Anthony Kalik koji je zabio za 3:0 u 62. minuti. Jedan od onih kojeg su navijači najviše kritizirali kazao nam je nakon utakmice da je za Hajduk spreman na sve, ako treba stati i na gol, a svojim pristupom nametnuo se kao igrač od najvećeg povjerenja trenera Gatussa.

Konačni rezultat 4:0 postavio Marko Livaja, koji je mogao zabiti i više, ali to nije umanjilo zadovoljstvo trenera. Gatusso je posebno naglasio i odličnu igru mladih igrača - Prpića i Hrgovića koji sada ‘izgleda kao da ima 30 godina’

- Osjećamo se kao obitelj i moja je zadaća sada sačuvati disciplinu u momčadi. Imam velike probleme u svlačionici kad biram prvih 11 i znam da nekima nije drago što ne igraju. Ali igramo dobro, riskantno i s puno dodavanja. Vidim da me momčad slijedi i razumije, pojasnio je Gatusso.

Uoči utakmice iz momčadi je izbacio jednog od najvrjednijih igrača Rokasa Pukštasa i to baš zvog manjka discipline koju zahtijeva od svih igrača.

- objavljen je jedan video gdje se vidi kako on prije utakmice u četiri popodne trenira, to nije dio plana i ne može proći. No on je još mlad igrač i imam osjećaj da ne sluša ni mene ni stožer kada mu nešto govorimo. Ja sam 30 u nogometu, moj stožer 20 godina. To nešto govori. Minimum je bio izostaviti ga iz sastava. Uvijek je dobro da igrač radi i trenira, ali pravilo je da to ne smije dan prije utakmice. Shvatio je i iskreno primio kritiku, sutra je novi dan, rekao je Gattuso.

Trener Šibenika Mario Carević mogao je samo priznati da se s Hajdukom ne može nadmetati jer nema dovoljno jaku momčad te da svoju šansu za opstanak treba tražiti u drugim utakmicama.

Čestitam Hajduku, ovo je naša realnost. Ali ljuto me kad vidim da smo napravili samo tri prekršaja. Nedostatak kvalitete mora se kompenzirati s agresivnošću, presingom na loptu. To nismo uspjeli. Poremetio nas je rani gol Rakitića, a mladi pojedinci su bili malo impresionirani. Idemo dalje tući se s protivnicima s kojima se možemo tući, s Hajdukom to možemo u ovom trenutku. Mislin da ovakav Hajduk može biti prvak, iznenadili su me koliko su brzi u pasu. Posebno teeba istaknuti Rakitića kojeg ne smiješ ostaviti ni sekunde bez nadzora’, komentirao je trener Šibenika koji prije stanke u prvenstvu zbog reprezentativne akcije stoji na petom mjestu ljestvice, dok je Hajduk nakon devet kola vodeći s dva boda ispred Rijeke i Dinama.