Hajduk nikad nije prošao dalje nakon 0:0 u prvoj utakmici na Poljudu

Hajdukov eventualni ulazak u sljedeće pretkolo Europske lige sigurno bi oživio ovosezonske ambicije na Poljudu. No, za trijumf protiv FCSB-a (bivše Steaue) u Bukureštu trebat će bijeli pokazati nešto potpuno drukčije od onoga što su demonstrirali na otvaranju sezone.

Težak poraz u Sofiji

Bijeli su dosad u europskim natjecanjima oba puta ispali kada su u prvoj utakmici na Poljudu igrali 0:0. Prvi put 1995. godine, nakon remija bez pogodaka s Ajaxom u četvrtfinalu Lige prvaka, a u uzvratu pobijeđeni su s 3:0. Četiri godine kasnije, Hajduk je na Poljudu remizirao s Levskim, a u uzvratu bilo je 3:0 za Bugare.

– Moramo uzvratiti Hajduku istom mjerom, agresijom koju su pokazali u Splitu. Imali su sjajnu publiku, pa vjerujem da će i naši navijači uzvratiti. Igramo važnu utakmicu u kojoj ćemo pokazati koliko vrijedimo, a želimo ostati na europskoj sceni – rekao je Nicolae Dica, trener Rumunja.

Željka Kopića sigurno muči kompozicija momčadi. Ovih dana razmišlja o alternativi za Nižića, hoće li Borja Lopez opet na mjesto lijevog beka, ima li mjesta za mladog Palaversu u veznom redu, koliko je spreman Jairo... A kada govori o Kopićevoj momčadi, Dica kaže:

– Hajduk ima sve odreda visoke i snažne momke, sve veliki konfekcijski brojevi! Iznenadili su nas agresijom, a teren je posebna priča. Puno smo o tome razgovarali, travnjak u Splitu bio je loš i neadekvatan za igru. Mislim da je pogodovao Hajduku. Igralište na kojem sada igramo je u puno boljem stanju i to bi mogla biti naša prednost.

Jedan od mogućih scenarija su i jedanaesterci.

– Nismo ih vježbali zato što to malo znači. Kad dođe do penala, i onaj tko ih najbolje izvodi na treningu može promašiti. Usredotočeni smo na pobjedu, uz maksimalan motiv i koncentraciju. Moramo biti agresivni kao Hajduk u Splitu. To je ključno za naš uspjeh – kaže Dica.

Rumunjski mediji sugeriraju da će Dica Hajduku suprotstaviti identičnu taktičku formaciju kao na Poljudu, uz promjenu lijevoga beka, pa će umjesto ozlijeđenog Momčilovića uskočiti Morais. Utakmicu će suditi Španjolac Juan Martinez Munuera koji je prije tri godine Hajduku dijelio pravdu u prvom pretkolu Europske lige na gostovanju kod estonske Sillamae iz Kaleva (1:1). Tada je Munuera dosudio kazneni udarac iz kojeg je Caktaš doveo Hajduk u vodstvo tzv. panenkom. Ne bi Splićani imali ništa ni protiv takvog scenarija.

Uočene su slabosti obrane

Kopić je sigurno zadnjih tjedan dana analizirao igru rumunjske momčadi. Zanimljivo, Dicina momčad od pet pogodaka, tri je primila iz prekida. Sigurno je na sastancima s momčadi Kopić ukazivao na to. Tim više što je Hajduk pet od sedam pogodaka postigao baš iz prekida. Možda je to put, s obzirom na to da se Hajduk muči u igri prema naprijed. U svakom slučaju, današnji sraz veliki je ispit za Kopićevu momčad.