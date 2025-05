Hajduk našao zamjenu za Gattusa, na Poljud stiže Hrvat iz Bayerna? Evo tko je on

Splitski Hajduk, čini se, intenzivno radi na pronalaženju novog trenera koji bi preuzeo momčad nakon očekivanog odlaska talijanskog stručnjaka Gennara Gattusa. Najnovije ime koje se pojavilo u medijskim spekulacijama jest ono Renea Marića, austrijskog trenera hrvatskih korijena, koji trenutno obnaša funkciju pomoćnog trenera Vincentu Kompanyju u slavnom Bayernu. Informaciju o kontaktu Hajduka i Marića prvi je objavio talijanski novinar Lorenzo Lepore putem svog X profila, navodeći kako su Bijeli u potrazi za novim strategom. Hajdukova klupa prošle je sezone bila poprilično užarena; nakon krize rezultata klub su napustili trener Mislav Karoglan i predsjednik Lukša Jakobušić, a Jure Ivanković privremeno je vodio momčad do dolaska Gattusa. Sada se, pak, već gleda prema idućoj sezoni i novom početku.

René Marić (31) relativno je mlado, ali izuzetno cijenjeno ime u nogometnim krugovima. Njegova priča s Bayernom nije nova; prije nego što je postao dio Kompanyjevog stožera, Marić je u bavarskom gigantu od studenog 2023. obnašao funkciju voditelja razvoja trenera i nogometne filozofije na Bayern Campusu, a od veljače 2024. vodio je i U19 momčad Bayerna, zamijenivši Michaela Hartmanna. Zanimljivo je da je Marić, rođen u Oberndorfu blizu Salzburga, nedaleko od njemačko-austrijske granice, od malih nogu navijač Bayerna. Kako je sam izjavio, gdje god su se u regiji mogle nabaviti ulaznice, bio je prisutan s obitelji – bilo da se radilo o prvoj momčadi, ženskoj ekipi ili rezervama. Njegova veza s nogometom daleko nadilazi puko navijanje; kao tinejdžer trenirao je na amaterskoj razini, a jedan je od osnivača utjecajnog taktičkog bloga spielverlagerung.de, koji mu je kasnije otvorio mnoga vrata.

EXCLUSIVE: with Rino Gattuso expected to leave at the end of the season, #HajdukSplit are actively exploring candidates for the head coach role.



Understand that initial contact has been made with Rene Maric, currently #BayernMunich’s first assistant coach. @BalkansSports_ pic.twitter.com/CSARvPFcCa