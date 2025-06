Hajduk je i dalje bez trenera. Otkriveno je što se događa i tko radi probleme u poslu

Gonzalo Garcia trebao je već postati trener Hajduka. No, on je i dalje, činjenično, trener Istre. Splitski klub uplatio je odštetu prema zahtjevima Puljana, ali procedura je zapela na njegovim pomoćnicima, odnosno članovima stožera koji će zajedno s njime stići u Hajduk.

Istra, navodno, ne želi Garciji isplatiti bonuse i naknade iz prošle sezone, ciljajući na to da će ih se urugvajski stručnjak odreći. No, on to ne planira učiniti. Garcia sasvim sigurno ni idućeg tjedna neće biti predstavljen na Poljudu, a pitanje je hoće li doći do 19. lipnja kada bi trebale početi pripreme splitske momčadi.

Istra je reagirala službenim priopćenjem kojeg je potpisao izvršni direktor kluba, Mikel Lauzurica Evolet. Prenosimo ga u cijelosti:

"Iznova me iznenađuje količina netočnih informacija koje se plasiraju u medijski prostor. Nažalost, ni nakon svih ovih godina ne mogu se naviknuti na takav pristup. Dana 25. svibnja 2025., odmah nakon završetka posljednjeg kola SuperSport HNL-a, NK Istra 1961 je iz medija - a ne od trenera Garcije niti od HNK Hajduk - doznala da su Garcia i Hajduk postigli dogovor o njegovom preuzimanju klupe splitskog kluba. Nekoliko dana nakon te objave, Hajduk je napokon kontaktirao NK Istra 1961 kako bi započeo službene pregovore. Tada je naš klub jasno iznio svoj stav i scenarij je jednostavan: trener može raskinuti važeći ugovor, platiti ugovorenu otpremninu i time postati slobodan za potpis s novim klubom", pišu iz Istre uz dodatak:

"S Hajdukom je postignut dogovor da će klub iz Splita preuzeti obvezu plaćanja otpremnine za trenera. Međutim, dokumentacija za glavnog trenera dovršena je tek danas poslijepodne, a isti proces još nije završen za njegova dva pomoćnika. Posljednja dva dana pravni zastupnici trenera Garcije izražavaju neslaganje oko prekida suradnje trenera i pomoćnika, tražeći isplatu primanja za dane u mjesecu lipnju. Naravno, NK Istra 1961 se s time ne slaže, jer smatramo da je taj proces trebao biti zaključen nekoliko tjedana ranije. NK Istra 1961 u svakom trenutku poštuje želje profesionalaca spremnih uskočiti u navodno veće klubove, no i dalje u ovoj specifičnoj situaciji NK Istra 1961 strpljivo čeka druge. Ističemo kako NK Istra 1961 ne poriče nikakve isplate za obavljeni rad do 31. svibnja 2025. godine. Sve obveze iz ugovora, uključujući bonuse, bit će ispunjene u skladu s prvotno potpisanim ugovorima", napisao je izvršni direktor Istre.