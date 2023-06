Hajdučke ikone: 'Perišić sigurno razmišlja o povratku na Poljud. Uz pojačanja mogu napasti naslov'

Pripreme za novu sezonu traju već neko vrijeme, a u Splitu rade projekcije o tome kako napokon donijeti naslov u poljudske vitrine.

Što Hajduku treba u novoj sezoni za taj doseg?

- Jasno je, Hajduku treba novi rezultatski napredak. Iz perspektive navijača splitskog kluba, potrebno je približiti se Dinamu. Odnosno, nastaviti smanjivati razliku kao što je slučaj posljednjih nekoliko sezona, 30-20-10 bodova. Važno je da smo tu negdje, u vrhu... - kaže Hrvoje Vejić, bivši nogometaš Hajduka.

Teško će ambicije navijača biti zadovoljene samo eventualnim osvajanjem Hrvatskog kupa?

- Apetiti su porasli. Neće biti dovoljno osvojiti Kup ili Superkup. Treba nastaviti razvijati priču na valu svega dobroga što je napravljeno u prošloj sezoni. Hajduk se treba pojačati. Početak sezone puno će toga pokazati, Superkup, pa derbiji Rijeka, Osijek, tu ćemo odmah vidjeti gdje smo.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Ivan Leko pametno sugerira da ne treba trošiti riječi na priče o naslovu prvaka.

Smanjiti pritisak

- Normalno je da hoće smanjiti pritisak na igrače. To je logično i očekivano, no znamo kako se on sigurno duboko u sebi osjeća i što su mu ambicije, odnosno zašto je došao. On zna svoj posao. Njegova je ideja da momčad uvijek treba nastojati biti bolja nego što je bila jučer. Vidjet ćemo što će donijeti i europske utakmice - ističe Vejić.

Sintagmama o poniznosti i predanom radu, malo podsjeća na izbornika Zlatka Dalića?

- Sada svi govore o tome da je važno ostati miran u trenucima kada vam ide dobro. Valjda je važno ne prizivati vraga. Ne znam je li to vidio od Dalića, no to je i manje važno. Važno je da uspije u svom naumu, bilo bi to sjajno. No, znamo koliko je to teško ostvariti u Hajduku, gdje vas svaki poraz uzdrma, gdje se svaki potez secira - naglašava Vejić.

A svake je godine isto. Uvijek se nešto djelomično okrene u pomalo krivom smjeru i prema nerealnim očekivanjima. Pa i ove utopijske ideje o dolasku Perišića, Rakitića, Džeke...

- Tako smo mislili i kada je bila riječ o Marku Livaji ili Nikoli Kaliniću, pa su došli. Nisam siguran da će Perišić doći, no sigurno razmišlja o Hajduku. Mislim da nije imun na tu priču o Hajduku. U karijeri je vjerojatno ostvario sve ono što je želio, još mu samo to ostaje. Druga je stvar koliko je to moguće, tamo ima ugovor od desetak milijuna eura. Ali siguran sam da nije potpuno imun na to - smatra Vejić.

Ovu priču o mladim igračima treba znati realizirati do kraja?

- Hajdukovi juniori napravili su povijesni iskorak. Naravno, ne mogu svi igrati u prvoj momčadi, no ovi dečki koji su se pojavili, opravdali su povjerenje. Vjerojatno će Ivan Leko nastaviti u smjeru promocije mladih igrača od kojih će Hajduk u perspektivi profitirati.

GALERIJA Nikoličius: Povezuju nas s Perišićem i Džekom, radimo na transferu Vuškovića

Priča o Vuškoviću još nije završena?

- Možda je u kratkom razdoblju odigrao malo previše utakmica za igrača kadetskog uzrasta. To bi bilo previše i za afirmiranog seniora i logično je da je došlo do zamora - zaključio je Vejić.

Stipe Balajić, također bivši nogometaš Hajduka, ističe:

- Ako se Hajduk pametno pojača, a nadam se da hoće, očekujem da će do kraja ostati u borbi za naslov prvaka. Odnosno, da će to ostvariti u novoj sezoni.

Što podrazumijevate pod "pametno pojača"?

- Lovre Kalinić u pravoj formi, dobar stoper, uz Filipa Krovinovića jedan box to box organizator igre, treba im jedan dobar krilni napadač.

Koliko se može očekivati neki novi zamah iz omladinske škole?

VEZANI ČLANCI:

Dosta je mladih

- Dosta mladih participira u prvoj momčadi, sigurno će trojica-četvorica biti standardni. Neki će sigurno na posudbu i od njih će možda koristi biti za godinu-dvije. bitno je da Hajduk ide prema mladim igračima.

Mijenjaju se treneri u omladinskoj školi?

- Talenata je uvijek bilo i to se neće promijeniti. Juru Ivankovića, novog trenera kadeta, poznajem iz BiH lige. On je talentirani i mladi trener. Sada u školi ima dosta dobrih trenera.

Važno će biti i ono što se događa u Dinamu.

- Dinamo ima najmanje četvoricu igrača, Petkovića, Ivanušeca, Livakovića i Šutala, na izlaznim vratima. Najmanje dvojica će otići i Dinamo će sigurno biti oslabljen. Tada će se Hajduku otvoriti više prostora - zaključio je Balajić.