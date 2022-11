Gvardiol roditeljima kupio kuću: 'Počastio sam ih. Ja sam za Dinamo, tata je hajdukovac'

Hrvatski reprezentativac i stoper RB Leipziga Joško Gvardiol (20) gostovao je u emisiji 'Knjaz kod vatrenih' voditelja Roberta Knjaza. Pričao je o svojim počecima, dolasku u Leipzig, suigraču Daniju Olmu, poklonu za roditelje i jedne poznate slike iz tramvaja...

Krenulo je s pitanjem kako je završio u Leipzigu.

- Na kraju sezone imali smo dvije ponude, Leeds United i Leipzig. Odlučio sam se za Leipzig jer je Olmo bio ovdje. Bio sam dosta zelen, a do engleske lige ima još dosta stepenica. Olmo i ja se družimo - istaknuo je prijateljstvo sa Španjolcem.

- Mislim da nije pogriješio, vidi se da je puno napredovao i da će još više - rekao je Olmo.

Prošle sezone osvojili su prvi veći trofej u povijesti kluba, DFB pokal.

- Sjećam se da sam pustio suzu s Danijem - priča Gvardiol.

Foto: EXPA/ Eibner/ Michael Weber 21.05.2022, Olympiastadion, Berlin, GER, DFB Pokal, SC Freiburg vs RB Leipzig, Finale, im Bild nach Spielende: Jubel bei Spielern und Team mit Pokal unter Siegerbogen Bogen Arch Josko Gvardiol (32) RasenBallsport Leipzig RBL // during the German Pokal final match between SC Freiburg and RB Leipzig at the Olympiastadion in Berlin, Germany on 2022/05/21. EXPA Pictures © 2022, PhotoCredit: EXPA/ Eibner-Pressefoto/ Michael Weber *****ATTENTION - OUT of GER***** Photo: EXPA/ Eibner/ Michael Weber/EXPA

Njemački navijači ne vole RB Leipzig jer je ime dobio po sponzoru. Zamjeraju mu i to što je vlasnik kluba zaobišao pravilo da navijačima ide 50 posto plus jedan glas u izboru Uprave. Podigao je članarinu na tisuću eura.

- Gdje god igramo, dočeka nas velika mržnja prema klubu - kazao je bivši stoper DInama.

Što kaže Olmo o svom suigraču s kojim je svlačionicu dijelio i na Maksimiru?

- Kad ima nešto u glavi, teško će to promijeniti. Hrabar je. Uvijek želi pobijediti, uvijek se previše živcira.

Foto: Fenix (Petar Krešimir Puđa)

A navijači?

- Nije netko tko hoda u oblacima. Neka samo ostane skroman - zaključuju.

Prvi nogometni koraci nisu bili lagani.

- Tata me doveo sa šest godina u Trešnjevku. Prvi trening sam plakao kao kišna godina. Bojao sam se, bio sam mali - prisjeća se.

Bilo je to dvije godine prije nego što je prešao u Dinamo.

- Ja sam za Dinamo, tata je, naravno, hajdukovac - priča Knjazu Gvardiol.

Foto: Luka Stanzl/Pixsell

Nogometaši uživaju dobre plaće, a Zagrepčanin je svoju pametno uložio. Roditeljima je kupio kuću.

- Jesam, počastio sam ih. Oni su se sa sestrama dogovorili što im se sviđa. U okolici Zagreba, na putu prema Samoboru.

Iako su odonda prošle tri godine, navijači se još uvijek sjećaju Joškova gola zaprešićkom Interu i činjenici da je s utakmice kući otišao - tramvajem.

Foto: GNK Dinamo

- Zabio sam pogodak (protiv Intera, op.a.). Rekoh, idem sjesti na tramvaj i tramvajem do doma. Na putu do doma uhvatili su me navijači, Bad Blue Boysi. Tada je nastala ona fotografija iz tramvaja.

>> Izjave igrača Dinama nakon poraza od Milana pogledajte u videu