Gradonačelnik Pule objasnio zašto je nosio majicu Hajduka: Ne pada mi na pamet ispričavati se

Hajduk je u nedjelju u prvom kolu HNL-a na pulskoj Aldo Drosini svladao Istru s 2:0.

Na tribinama je bilo 4246 gledatelja među kojima i pulski gradonačelnik Filip Zoričić. Ovaj 40-godišnji Splićanin iznenadio je odabirom odjeće i obukao majicu na kojoj piše "Sloboda navijačima". Inače, to je majica koju nose ljudi bliski Hajduku, praktički Hajdukova majica.

Njegov potez izazvao je reakcije pa se Zoričić javio na Facebooku.

"Ne pada mi napamet pravdati se ili ispričavati, već samo iznijeti motive. Majica koju sam nosio nije nikakav performans, nego podrška ljudima kao Mate Prlić, koji su nevini ležali u zatvoru. Majica nema nikakva niti navijačka niti klupska vidljiva obilježja i koliko ja znam podrška je svim nogometnim gledateljima kojima bi se slično dogodilo. Ovo je čista podrška pravdi, samo to!

Bio bih najveća budala majicom ponižavati nekoga ili pak omalovažavati naše domaće navijače ili naš klub. Nije mi se sviđao stav press menagera kluba o obilježjima drugoga kluba na stadionu, jer Pula je uvijek bila dobar i pristojan domaćin, a posebno, moram reći, prema navijačima Hajduka, jer ih je tu puno. No, unatoč toj odluci, nije bilo problema na ulazu.

Svi znaju da se neću ulizivati nikome da bi me netko volio ili ne. Ja sam od rođenja navijač Hajduka, ali time neću i ne želim biti teret kao gradonačelnik, ali moj stav je jasan i to neću mijenjati da bih se drugima svidio, dapače. Da na tekmu nosim dres Istre, kad igra Hajduk, bio bih najgori mogući populist i bila bi to loša priča, kao i da dolazim u dresu Hajduka.

Demoni itekako znaju koliko ih poštujem i tu nema ograda, a meni najdraži trenutak je napokon ulazak naše djece iz Istre u igru pa sam iz radosti i poštovanja ustao pozdraviti ih. I tu je moj stav jasan oko svega, od početka. Sve ostalo je patetika", objavio je Zoričić.

