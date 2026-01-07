Pokrenuli su priču da je srpski zarobljenik otac ponajvećeg u povijesti: Reakcijom je rekao sve

Posljednjih nekoliko godina svijet je napustilo nekoliko nogometnih velikana – Maradona, Pele, a na današnji dan 2024. godine i Franz Beckenbauer... Ljudi su to zbog kojih su mnogi počeli igrati nogomet, a dok su ih jedni kopirali i idealizirali, drugi će u budućnosti samo moći njihove majstorije gledati na YouTubeu i diviti se. Bili su to igrači koje ćemo svi teško zaboraviti jer ono što su ostavili iza sebe jednostavno se mora prepričavati i dalje.

Beckenbauer je preminuo u 79. godini života, mirno u snu, okružen svojom obitelji. A sve samo ne miran bio je njegov život. Čovjek je to koji je bio svjetski prvak kao igrač (1974.) i trener (1990.), naslove je osvajao i s klubovima. Bio je član Bayerna, New York Cosmosa i Hamburger SV-a. Život mu se nekoliko puta prepleo i s našim Ivanom Buljanom, koji se jednom prilikom za Večernji list prisjetio tih dana i samog Der Kaisera, kako mu je bio nadimak.

– Njega se lako pamti, bio je izvanredan igrač i čovjek. Bio je jednostavan. Kada se vratio iz New Yorka u Hamburg, novinari su pitali moje suigrače Nijemce kako na to gledaju. Oni su se relativno negativno izrazili, onda su mene pitali i rekao sam da bez obzira na to koliko godina Franz ima, meni je čast igrati s takvim igračem. On je to osjetio, tko ga voli, a tko ne, tako da je bio vrlo korektan prema meni. Čak me 1995., kada je slavio 50. rođendan, pozvao na slavlje sa suprugom, to je bila nevjerojatna gala svečanost. Bili su svi njemački bivši reprezentativci, veliki inozemni igrači, trebao je doći i Pele, ali nije. No, došli su drugi, bio je to skup svih, pa i političara, ljudi s televizije, iz glazbe, ma vrhunska predstava – prisjetio se bivši hrvatski nogometaš i njegov suigrač.

– Kada se vratio u Hamburg, tražio je nekoliko dana odmora jer je u Americi bila duga sezona, ali je tadašnji trener Zebec rekao da nema odmora, da mora odmah trenirati. Franz je to sve prihvatio. Primio se posla, bio je profesionalac. Pošteno je radio, i na treningu i na utakmicama. Bio je velik igrač, njegovi uspjesi govore o njemu najviše, bio je prvak svijeta, sjajan trener. On je pridonio dolasku Svjetskog prvenstva 2006. u Njemačku, a onda je došla sumnja da je to potplaćeno, da je bio novac u igri. Ne mogu vjerovati da bi on u to bio umiješan, žao mi je da se tako govori.

S godinama su se pojavile i priče da je Franz Beckenbauer hrvatskih korijena, pa čak i srpskih.

– To su bile priče, netko je iz Srbije pokrenuo priču da je jedan srpski zarobljenik iz Drugog svjetskog rata bio u Njemačkoj, da se sprijateljio s njegovom majkom i da mu je on otac. Mislim da mu je netko jednom to i spomenuo, Franz se samo nasmijao na to – sa smijehom nam to prepričava i sugovornik, koji je trenutačno u Italiji, ali pratio je sve vijesti o starom prijatelju posljednjih dana.