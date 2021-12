Gdje će Ivan Perišić nastaviti karijeru? Oglasio se i poznati talijanski novinar

Hrvatski nogometni reprezentativac, 32-godišnji Ivan Perišić ugovor s Interom ima do nadolazećeg ljeta, a trenutačno traju pregovori o produljenju jer bi u talijanskom velikanu rado htjeli da ostane.

Talijanski Corriere dello Sport objavio je sinoć da Perišić "sanja" o povratku u Bayern, a razgovori oko njegovog novog ugovora u Interu odgođeni su za veljaču 2022. godine.



Ipak, kako javlja Fabrizio Romano, talijanski novinar specijaliziran za transfere, ne postoji mogućnost da se Perišić vrati u Bayern te je dodao da i dalje ništa nije odlučeno oko njegove budućnosti.

There’s no plan for Ivan Perisic to re-join FC Bayern despite rumours. He’s not planning for Bayern comeback - nothing is decided yet for his future. 🇭🇷 #FCBayern



He’s out of contract in June 2022, performing at top level - Inter will make a decision on potential new deal soon.